«Альтернатива для Германии» заняла третье место на выборах в Бундестаг. Это самая большая победа немецких ультраправых в ХХI веке

В воскресенье, 24 сентября, в Германии выбрали парламент ; впервые в Бундестаге будет представлена ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Она получила 12,6% голосов избирателей и стала третьей политической силой в парламенте (после ХДС/ХСС и СДПГ), причем в Восточной Германии набрала больше 20%, а в Саксонии победила все остальные партии. «Медуза» рассказывает, как «Альтернатива» стала главной темой для обсуждения на этих выборах.

«Альтернатива для Германии» впервые вошла в парламент и стала третьей политической силой в Бундестаге

Партия получила 94 места в Бундестаге из 709 (12,6% голосов). По сравнению с прошлыми выборами в 2013 году все партии в той или иной мере потеряли избирателей, причем, похоже, именно в пользу «Альтернативы». Согласно опросам национальной немецкой социологической службы Infratest Dimap, наибольший урон понесли христианские демократы (ХДС/ХСС; их возглавляет Ангела Меркель) — около 8% голосов. На этих выборах союз получил 33%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 20,5%. «Свободные демократы» — 10,7%, «Левые» — 9,2%, «Зеленые» — 8,9%.

Новый Бундестаг станет самым большим в истории Германии: 709 мест, на 78 мест больше, чем в предыдущем парламенте (в немецком парламенте нет постоянного числа мандатов, оно зависит от результатов выборов).

Партия «Альтернатива для Германии» создана в 2013 году, ее считают ультраправой

Хотя на уровне риторики ситуация немного сложнее. Идеологию партии можно описать как национал-консерватизм и евроскептицизм. Партия была основана после финансового кризиса еврозоны в 2013 году, и с момента создания ее представители настаивали, что Германия должна выйти из состава Европейского союза, чтобы немецкие налогоплательщики не расплачивались по долгам Греции или Португалии. По мере нарастания миграционного кризиса, когда только Германия приняла около миллиона беженцев, «Альтернатива для Германии» продолжила наращивать рейтинги — выступая против приема мигрантов и критикуя за это канцлера Ангелу Меркель.

С 2013 года «Альтернативе» удалось войти почти во все региональные парламенты Германии — сейчас партия имеет своих представителей в 13 из 16 региональных парламентов (ее нет только в Баварии, Гессене и Нижней Саксонии). Ультраправые партии не были представлены в Бундестаге с 1961 года, когда там заседала Немецкая партия. На выборах в 2013-м «Альтернатива для Германии» набрала 4,7% и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Бундестаг.

Респонденты Infratest Dimap перед выборами ответили на вопрос: «Что вы думаете об „Альтернативе для Германии?“» (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.) 49% опрошенных сказали, что партия «лучше всех поняла, что люди больше не чувствуют себя в безопасности»; 37% респондентов одобряют, что «Альтернатива» «старается уменьшить влияние ислама в Германии»; 35% одобряют, что «Альтернатива» хочет «ограничить приток беженцев». В то же время 89% сказали, что партия «недостаточно дистанцируется от правоэкстремистских позиций».

«Альтернатива для Германии» не самая радикальная из участвовавших в выборах. Национал-демократическая партия Германии, которую власти прямо называют правоэкстремистской, на выборах в Бундестаг набрала 0,4% — на 0,1% меньше, чем в 2013-м, — и потеряла государственное финансирование. Господдержку в Германии получают партии, набравшие 0,5% голосов и больше.

За «Альтернативу» голосовали жители Восточной Германии. И русскоязычные немцы

Тут «Альтернатива» стала второй по величине политической силой, набрав 21,5% голосов и обогнав социал-демократов. Согласно результатам Infratest Dimap, в Восточной Германии за «Альтернативу» отдали голоса 26% живущих здесь мужчин и 17% женщин, тогда как на западе — 13% мужчин и 8% женщин. В Саксонии «Альтернатива для Германии» даже заняла первое место, обогнав с 27% ХДС/ХСС Ангелы Меркель.

«Альтернатива» популярна среди русскоязычного населения в Германии и «русских» этнических немцев, переехавших в ФРГ из стран бывшего СССР. Многие предвыборные агитационные материалы «Альтернативы» были переведены на русский язык (например, на одном из плакатов для русскоязычной аудитории было написано с грамматической ошибкой: «Не званый гость хуже татарина. Защищать границы — высылать исламистов»). Сколько именно русскоязычных граждан проголосовало за «Альтернативу», пока неизвестно.

Не прошло и дня после выборов, а в «Альтернативе» уже конфликт

Один из мандатов получила председатель и одна из лидеров «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри. Однако, к удивлению многих соратников, Петри неожиданно заявила о выходе из фракции «Альтернативы» в парламенте. Она отметила, что не согласна с высказыванием сопредседателя Александера Гауланда, который сразу после публикации предварительных результатов заявил: «Мы устроим охоту на фрау Меркель». Несмотря на то что за радикальные высказывания по вопросам иммиграции и семейных ценностей Петри называли фюрером в юбке, она представляет умеренное крыло в «Альтернативе для Германии» — и не первый раз расходится во взглядах с более радикально настроенными коллегами. Свое кресло в Бундестаге она сохранит, но от однопартийцев будет дистанцироваться.

Во многих городах Германии — акции протеста против «Альтернативы» в Бундестаге

В Берлине на Александерплац перед штаб-квартирой партии собрались около тысячи человек, скандировавших: «Нет места наци-пропаганде!» Аналогичные акции в воскресенье и понедельник прошли в Гамбурге, Кельне, Франкфурте и Дюссельдорфе. Все эти города находятся на западе Германии.