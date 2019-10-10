В десятках Boeing 737 обнаружили опасные трещины. Теперь самолеты проверяют в США (и как минимум в одной российской авиакомпании)

Сборка Boeing 737 NG в пригороде Сиэтла. Декабрь 2015 года Matt Mills McKnight / Reuters / Scanpix / LETA

Компания Boeing обнаружила серьезный дефект в десятках эксплуатируемых самолетов Boeing 737 Next Generation — одной из самых массовых серий гражданских лайнеров этого производителя. В ходе совместной проверки с авиакомпаниями и Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) производитель нашел в каждом двадцатом лайнере трещины в детали, которая отвечает за надежность крепления крыла к фюзеляжу. Пока проверку прошли около трети самолетов этой серии в США. В России инспекции лайнеров тоже начались.

Boeing сам обнаружил проблему и инициировал массовые проверки лайнеров. Трещины нашли уже на 36 самолетах

Первые сообщения о найденном дефекте в Boeing 737 Next Generation появились в конце сентября. Речь идет о важной детали, которая помогает крепить крыло к фюзеляжу и называется pickle fork («огуречная вилка») из-за ее характерной формы, писало сиэтлское издание KOMO News. Дефект обнаружили на заводе Boeing в Сиэтле в ходе инспекции сравнительно молодого самолета, на счету которого около 35 тысяч взлетов и посадок. Треснувшая деталь отвечает за контроль нагрузок, крутящего момента и аэродинамических сил, которые воздействуют на крепление крыла. Она рассчитана на весь срок службы самолета — более 90 тысяч взлетов и посадок, подчеркнуло издание.

Бывший инженер Boeing, пожелавший остаться анонимным, подтвердил КОМО News, что ситуация очень необычна. «Трещины в этой детали в принципе не предусмотрены в ходе всего срока службы», — подчеркнул он. При этом замена вилки — процесс очень трудоемкий: ее крепления охватывают примерно четверть окружности фюзеляжа.

Boeing известил о проблеме Федеральное управление гражданской авиации США, и оно предписало эксплуатантам Boeing 737 NG проверить их на наличие трещин в вилке. FAA предупредило, что дефект может «негативно повлиять на целостность конструкции самолета и привести к потере управления». Это уже второй дефект у Boeing 737 NG за несколько месяцев.

К 9 октября массовую проверку успели пройти 686 самолетов — и в 36 из них нашли описанный дефект, сообщает USA Today со ссылкой на заявление Boeing. Некоторые авиакомпании уже начали останавливать эксплуатацию поврежденных 737 NG. Американская Southwest Airlines прекратила полеты двух самолетов, а бразильская Gol Linhas Aereas — сразу одиннадцати лайнеров Next Generation, пишет Reuters.

Проверку должны пройти более 1900 самолетов этой модели, зарегистрированных в США. Всего Boeing произвел более 7 тысяч таких лайнеров — это один из самых массовых гражданских самолетов в мире.

В России Boeing 737 NG эксплуатируют «Аэрофлот» (47 самолетов) , «Россия» (16 судов), S7 (21 самолет), «Победа» (30 самолетов), Utair (10 судов), Azur Air (четыре самолета) и другие перевозчики, писал «Коммерсант» начале октября. В Росавиации газете сказали, что не получали директив о приостановке эксплуатации самолетов этого типа. Никто из российских авиакомпаний не заявил о найденных дефектах.

Пресс-секретарь S7 Airlines Анна Бажина сказала «Медузе», что технические проверки лайнеров уже идут. По ее словам, авиакомпания пока не обнаружила никаких проблем у своих Boeing 737 NG.

Следующее поколение «боингов» так и не получило разрешение на полеты после двух авиакатастроф

Next Generation — третье поколение Boeing 737, предшественник Boeing 737 MAX, эксплуатация которого во всем мире была остановлена из-за двух этой модели. Катастрофы произошли из-за программы под названием , которая должна была препятствовать превышению угла атаки, но в итоге отправила два разбившихся самолета вниз. При этом многие пилоты даже не были осведомлены о ее существовании и не могли контролировать ее работу.

Сроки возвращения 737 MАХ в эксплуатацию регулярно откладываются. 9 октября компания American Airlines объявила, что намерена возобновить их полеты в начале 2020 года. «American Airlines ожидает, что предстоящее обновление программного обеспечения Boeing 737 MAX позволит вновь сертифицировать авиалайнер в этом году и возобновить его коммерческую эксплуатацию в январе 2020 года», — сказано в заявлении авиакомпании. Однако почти одновременно Европейское агентство по авиационной безопасности заявило коллегам из FAA и Boeing о том, что по-прежнему не считает тесты обновленных программ Boeing 737 MAX достаточными и настаивает на дополнительных проверках, прежде чем разрешить полеты этих лайнеров в Европе.

Кроме того Boeing предстоят миллиардные выплаты по уже поданным или еще готовящимся искам — от авиакомпаний, действующих пилотов и родственников жертв двух авиакатастроф.

На этот раз в FAA были «счастливы» услышать своевременный звонок из Boeing о проблемах с моделью Next Generation, рассказал изданию КОМО News источник в федеральной администрации США. Чиновники были «восхищены тем, что традиция заботы о безопасности в Боинге все-таки жива», объяснил он.

Петр Лохов