Компания «Ростеха» подала в суд на Boeing из-за самолетов 737 MAX

Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», принадлежащая госкорпорации «Ростех», подала в окружной суд Чикаго иск к авиакомпании Boeing на сумму 225 миллионов долларов. Об этом сообщает The Financial Times. В компании это подтвердили.

Дочерняя структура «Ростеха» требует расторгнуть контракт на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8, вернуть ей предоплату за лайнеры и возместить ущерб и недополученную прибыль. В иске утверждается, что компания Boeing вследствие «небрежных действий и решений» разработала дефектный лайнер и намеренно скрыла от потенциальных покупателей информацию о летной годности 737 MAX.

FT называет иск «Авиакапитал-Сервиса» первым судебным прецедентом на отмену заказа на самолеты Boeing 737 MAX.

Из-за с марта 2019 года полеты и поставки самолетов Boeing 737 MAX приостановлены по всему миру.