Более 400 пилотов подали в суд на Boeing. Они обвиняют корпорацию в попытках скрыть недостатки модели 737 MAX
Источник: ABC
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Более 400 пилотов неназванной авиакомпании присоединились к иску анонимного коллеги к корпорации Boeing. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.
Истцы обвиняют корпорацию в «беспрецедентной попытке скрыть известные недостатки [модели] 737 MAX, которые предсказуемо привели к двум крушениям самолетов и последовавшему запрету полетов самолетов по всему миру».
Пилоты, допущенные к полетам на 737 MAX, заявили, что понесли экономический и моральный ущерб в результате приостановки полетов.
Истцы утверждают, что корпорация не информировала их должным образом о новой системе MCAS, которую связали с обеими катастрофами, якобы чтобы не проводить необходимые дополнительные тренировки.
В Boeing подачу иска не прокомментировали.