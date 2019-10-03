Завод Airbus в штате Алабама, США Michael Spooneybarger / Reuters / Scanpix / LETA

Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый виток торговой войны с Европой — куда более серьезный, чем предыдущие. В ближайшее время американцы проведут через Всемирную торговую организацию крупнейший в ее истории пакет 25-процентных импортных пошлин. В него включены сотни знаковых европейских товаров, включая вина, сыры, мясные и молочные продукты — и даже британские свитера и немецкие ножи. Причина — конкуренция между двумя крупнейшими в мире производителями самолетов, европейским Airbus и американским Boeing, которая усугубилась из-за серьезных проблем у последнего.

Поводом для тарифной войны стали европейские субсидии компании Airbus. Заодно США выручили Boeing, который терпит бедствие из-за двух катастроф 737 MAX

Ввести новые тарифы администрация Трампа смогла из-за решения Всемирной торговой организации (ВТО). В 2018 году она вынесла решение по жалобе США, поданной более 10 лет назад.

ВТО сочла, что Евросоюз чрезмерно субсидировал своего главного авиапроизводителя — корпорацию Airbus. Прописанный в Тулузе авиагигант получил несправедливое рыночное преимущество, получив европейскую финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро на производство самолетов A380 и A350WXB, пишет Bloomberg. В результате американский Boeing не смог продать более 300 своих самолетов, потеряв «заметную долю на мировом рынке», говорится в сообщении Федеральной торговой комиссии США о вводе тарифов.

«На протяжении многих лет Европа предоставляет огромные субсидии Airbus, что нанесло серьезный ущерб американской аэрокосмической промышленности и нашим рабочим, — заявил представитель торговой комиссии Роберт Лайтцер. — Наконец, после 15 лет судебных разбирательств ВТО подтвердила, что Соединенные Штаты имеют право вводить контрмеры в ответ на незаконные субсидии ЕС».

Американская администрация пришла на помощь Boeing в один из самых трудных периодов истории компании — после двух катастроф новейшего самолета 737 MAX, в которых погибли 346 человек. Аварии произошли в результате очевидного нарушения требований безопасности американским производителем, отмечает The Guardian. Компании придется заплатить огромные компенсации как родственникам погибших, так и авиаперевозчикам, которым пришлось отказаться от эксплуатации 737 MAX на неопределенный срок. Главный конкурент 737 MAX на мировом рынке — лайнер A320 европейского производителя.

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Формальное утверждение тарифов в ВТО может произойти 14 октября, а вступить в силу они должны уже 18 октября, говорится в сообщении ведомства. Они обойдутся европейским производителям в 7,5 миллиардов долларов в год — это крупнейший объем пошлин в истории ВТО.

США обложили пошлинами сотни товаров, которыми Европа привыкла гордиться — французское вино, итальянский сыр, испанские оливки и шотландский виски

Пошлинами в размере 25% обложили несколько сотен видов товаров (в основном это продукты питания и напитки) из разных европейских стран — как по отдельности, так и группами. Сильнее всего от санкций должны пострадать те страны, которые давали деньги на субсидирование Airbus — Германия, Франция, Великобритания и Испания.

Импортеры продовольствия в США ожидают, что пошлины нанесут серьезный ущерб в критически важный для бизнеса период рождественских продаж, пишет The Guardian. «Все выглядит довольно плохо. Они сильно ударили по сыру», — цитирует издание Ральфа Хоффмана, вице-президента Американской ассоциации импортеров сыра. Президент Национальной ассоциации импортеров напитков Роберт Тобиасен заявил Reuters, что новые тарифы на виски, ликеры и вина сильно ударят по многим из 12000 импортеров в Соединенные Штаты. «Эти тарифы опустошат, возможно, даже уничтожат многие малые и средние семейные предприятия, импортирующие эти товары в США», — сказал он.

Самолеты Airbus обложены 10-процентными пошлинами.

Boeing отреагировал на новость о пошлинах с плохо скрытым злорадством. «Сегодня Европа сталкивается с тарифами, потому что Airbus годами отказывается подчиняться решениям ВТО, — говорится в сообщении компании. — К сожалению, несоблюдение Airbus этих требований негативно скажется на государствах-членах ЕС, отраслях промышленности и бизнесе, совершенно не связанных с действиями Airbus, а также на клиентах этой компании».

Торговая война началась на фоне сильнейшего падения биржевых индексов. Инвесторы опасаются нового кризиса

Новости о новой торговой войне усилили опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики — особенно на фоне продолжения торговой войны США с Китаем и «Брекзита».

С Китаем у США тоже все непросто США и Китай хотели закончить торговую войну. Но вместо этого Трамп решил ввести новые пошлины

2 октября мировые биржи закрылись крупнейшим падением за много месяцев, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков Market Watch. Американский биржевой индекс Dow Jones за два дня упал более чем на 3%, показав худшее начало квартала с 2008 года. Американский S&P 500 упал на 1,8%, а Nasdaq — на 1,6%. Индекс лондонской биржи FTSE 100 снизился на 3,2% — это сильнейшее падение за день с января 2016 года. Их судьбу повторили азиатские биржи, пишет The Guardian — Nikkei в Токио упала на 2%, а австралийская ASX200 потеряла 2,2%.

Само по себе торговое противостояние между Европой и США продолжается не первый год, напоминает The Financial Times. Однако во время президентства Дональда Трампа с его политикой «Америка прежде всего» оно резко ужесточилось. Трамп даже охарактеризовал Евросоюз словами «они хуже, чем Китай, только меньше» и угрожал Европе ввести болезненные тарифы на импортные автомобили.

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«Рынок еще не успел переварить данные о слабых показателях производства и их последствиях для глобального роста, затем получил удар из-за снижения данных которое усугубилось катастрофическим снижением продаж автомобилей в США, что вызывает больше вопросов, чем ответов о жизнеспособности американского потребителя», — объяснил The Guardian происходящее на рынках Стивен Иннес, аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому рынку в компании AxiTrader в Гонконге.

Между тем, европейцы скоро смогут ответить Трампу еще более болезненными пошлинами по линии ВТО, пишет France 24. В ходе разбирательства дела, возбужденного организацией в 2005 году, ЕС утверждал, что в период с 1989 по 2006 год Boeing получил 19,1 миллиарда долларов субсидий от американских властей. После ряда юридических побед Евросоюз обратился к ВТО с просьбой разрешить ему ввести штрафные санкции в отношении американских товаров на сумму 12 миллиардов долларов. ВТО, вероятно, примет положительное решение примерно через шесть месяцев — хотя и снизит размер пошлин.

Петр Лохов