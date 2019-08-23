Китай решил ввести пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов в год. Нефть и рубль подешевели

Минфин Китая решил ввести дополнительные пошлины на более пяти тысяч товаров американского импорта на общую сумму 75 миллиардов долларов в год.

На сайте министерства сообщается, что решение принято в ответ на аналогичные . Пошлины на 5% и 10% введут в два этапа: с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Как отмечает Bloomberg, в декабре Китай также введет 25-процентные пошлины на американские автомобили.

На фоне продолжающейся торговой войной США и Китая американские фондовые индексы начали снижаться, цены на нефть марки Brent на минимуме опускались до 58,35 доллара за баррель. Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей.

В начале августа основные фондовые индексы США и стран Европы снизились более чем на 2-3% после того, как стоимость китайского юаня достигла 11-летнего минимума. Дональд Трамп обвинял власти Китая в манипуляциях с валютой.

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