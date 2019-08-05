Американские фондовые индексы упали из-за торговой войны США и Китая

Три основных фондовых индекса США снизились более чем на 3% после того, как стоимость китайского юаня достигла 11-летнего минимума, сообщает Associated Press.

Индекс Dow Jones к 21 часу по Москве упал на 3,2%. Как отмечает агентство, если торги закроются на этом уровне, то это будет самое большое снижение с февраля 2018 года. Индекс S&P 500 потерял 3,4%, а NASDAQ Composite — упал на 4%.

Газета The Washington Post назвала 5 августа худшим днем 2019 года для американской биржи.

Американские фондовые индексы упали после снижения стоимости китайской валюты — впервые с 2008 года за один доллар предлагали семь юаней. Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляциями с валютой.

В Европе индексы Германии и Франции упали более чем на 2%, лондонский биржевой индекс FTSE 100 — на 2,5%, отмечает BBC News.

В мае президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на китайский импорт объемом более 300 миллиардов долларов.

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