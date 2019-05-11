Дональд Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп поручил начать подготовку к введению пошлин на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от них. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Речь идет о товарах из Китая на сумму примерно 300 миллиардов долларов, заявил Лайтхайзер. Он не уточнил, какими будут новые пошлины и когда их планируется ввести.

5 мая Трамп анонсировал, что собирается обложить 25-процентными пошлинами весь оставшийся китайский импорт в США объемом 325 миллиардов долларов.

С 10 мая США в два с половиной раза увеличили пошлины на китайские товары на сумму около 200 миллиардов долларов. Пошлины возросли из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах с Китаем, утверждал Дональд Трамп.

Обсуждение американо-китайской торговой сделки, проведенное на фоне увеличения пошлин, закончилось ничем. Трамп заявил, что переговоры продолжатся.

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