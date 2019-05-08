США в два с половиной раза повысили пошлины на китайский экспорт объемом 200 миллиардов долларов
Власти США решили увеличить с 10% до 25% пошлины на определенные категории товаров из Китая. Информация об этом размещена официальном журнале правительства США.
Решение вступит в силу 10 мая. Повышение коснется импорта общей стоимостью около 200 миллиардов долларов.
Повышение сентябрьских пошлин с 10% до 25% было запланировано в январе 2019 года, но его сначала перенесли на март, а потом отложили на неопределенное время из-за прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.
США обложили пошлинами китайские товары в 2018 году. В июне были введены 25-процентные пошлины на экспорт объемом 50 миллиардов долларов, в сентябре начали действовать 10-процентные пошлины на товары еще на 200 миллиардов долларов.
В начале мая президент США Дональд Трамп пожаловался, что переговоры идут медленно, и заявил, что пошлины все-таки будут повышены. Он также пригрозил обложить 25-процентными пошлинами товары из КНР еще на 325 миллиардов долларов.