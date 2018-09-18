США объявили о новых пошлинах на китайские товары. Китай пообещал ответные меры
Президент США Дональд Трамп поручил ввести новые пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму в примерно 200 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Новые пошлины вступят в силу с 24 сентября и до конца года сохранятся на уровне 10%. С 2019 года они будут повышены до 25%.
Если Китай в дальнейшем предпримет «ответные меры», США обложат пошлинами китайские товары еще на 267 миллиардов долларов, говорится в заявлении Белого дома.
Министерство коммерции КНР заявило, что вынуждено будет «противодействовать» новым американским пошлинам; какие именно меры будут предприняты, министерство не уточнило.
Управление торгового представителя США пришло к выводу, что Китай занимается несправедливыми практиками, связанными с технологиями и интеллектуальной собственностью США. Например, принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам. Эти практики представляют собой серьезную угрозу для экономики Соединенных Штатов (англ. яз.).