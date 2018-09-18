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США объявили о новых пошлинах на китайские товары. Китай пообещал ответные меры

Белый дом
07:38, 18 сентября 2018
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Президент США Дональд Трамп поручил ввести новые пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму в примерно 200 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новые пошлины вступят в силу с 24 сентября и до конца года сохранятся на уровне 10%. С 2019 года они будут повышены до 25%.

Если Китай в дальнейшем предпримет «ответные меры», США обложат пошлинами китайские товары еще на 267 миллиардов долларов, говорится в заявлении Белого дома.

Министерство коммерции КНР заявило, что вынуждено будет «противодействовать» новым американским пошлинам; какие именно меры будут предприняты, министерство не уточнило.

Управление торгового представителя США пришло к выводу, что Китай занимается несправедливыми практиками, связанными с технологиями и интеллектуальной собственностью США. Например, принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам. Эти практики представляют собой серьезную угрозу для экономики Соединенных Штатов (англ. яз.).

Белый дом
Дональд Трамп не раз обвинял Китай в «несправедливых торговых практиках».
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму 50 миллиардов долларов. Они были введены двумя частями по 34 и 16 миллиардов и вступили в силу с 6 июля и 23 августа соответственно. Китай ответил зеркальными мерами.

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