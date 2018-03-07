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Трамп решил повысить пошлины на сталь. Европа в ответ готова сделать то же самое с виски

Meduza
12:43, 7 марта 2018

1 марта президент США Дональд Трамп объявил, что намерен повысить пошлины на импортную сталь (25%) и алюминий (10%). По мнению Трампа, это позволит стимулировать внутреннее производство и создаст рабочие места. Через неделю Евросоюз официально объявил, что составляет ответный список для пошлин, в который войдет не только сталь, но и товары народного потребления — в том числе виски, джинсы и мотоциклы. При этом в Европе призвали США отказаться от начала торговой войны. Поправка: изначально в заголовке мы писали о запрете стали, это не так. Трамп только грозит повысить пошлины.


Фото в анонсе: Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

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Трамп решил повысить пошлины на сталь. Европа в ответ готова сделать то же самое с виски

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