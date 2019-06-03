Boeing сообщил о возможном дефекте предкрылка на 312 самолетах

На 312 самолетах Boeing могла быть установлена бракованная деталь предкрылка, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) со ссылкой на авиаконцерн.

Речь идет о 179 самолетах Boeing 737 MAX и 133 самолетах Boeing 737 NG.

Из-за нарушений в процессе производства, допущенных подрядчиком Boeing, деталь может преждевременно прийти в негодность или треснуть — хотя, как отмечают в FAA, это не должно привести к потере самолета.

Boeing предпримет меры по замене бракованной детали.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены во многих странах мира после в течение полугода, которые связали с проблемами в программном обеспечении.