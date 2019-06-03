Boeing сообщил о возможном дефекте предкрылка на 312 самолетах
Источник: FAA
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На 312 самолетах Boeing могла быть установлена бракованная деталь предкрылка, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) со ссылкой на авиаконцерн.
Речь идет о 179 самолетах Boeing 737 MAX и 133 самолетах Boeing 737 NG.
Из-за нарушений в процессе производства, допущенных подрядчиком Boeing, деталь может преждевременно прийти в негодность или треснуть — хотя, как отмечают в FAA, это не должно привести к потере самолета.
Boeing предпримет меры по замене бракованной детали.
Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены во многих странах мира после двух авиакатастроф в течение полугода, которые связали с проблемами в программном обеспечении.