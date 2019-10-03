Суд в США отклонил иск противников позитивной дискриминации. Они жаловались на ущемление прав азиатских студентов в Гарварде

Азиатские студенты пикетируют суд в Бостоне. Октябрь 2018 года Liu Jie / Xinhua / Imago / Scanpix /

Окружная судья Эллисон Барроу в Бостоне 1 октября отклонила иск против Гарвардского университета об ущемлении прав абитуриентов азиатского происхождения. С иском еще в ноябре 2014 года обратилась группа «Студенты за честный прием», созданная консервативным активистом Эдвардом Блюмом. Ее участники выступают против . Они считают, что у американо-азиатских абитуриентов меньше шансов быть принятыми в Гарвард, а у абитуриентов с белой и темной кожей появляется незаконное преимущество.

Опираясь на статистику, истцы утверждали, что азиатских студентов в Гарварде вдвое меньше, чем должно быть

Основанием для иска стал отчет, подготовленный в 2013 году гарвардским Центром институциональных исследований. Изучив его, Блюм и его сторонники пришли к выводу, что из-за нынешней политики Гарварда студентов-азиатов вдвое меньше, чем должно быть: если бы вуз руководствовался только учебными успехами абитуриентов, то азиатов в нем было бы 43%. В реальности их меньше 19%. В иске они потребовали признать существующую процедуру отбора в Гарвард незаконной и ущемляющей права азиатских кандидатов.

Подробнее о начале процесса В США начался суд по иску к Гарварду. Его обвиняют в позитивной дискриминации, от которой пострадали абитуриенты азиатского происхождения

Рассматривать иск начали только в 2018 году. «Студенты за честный прием» утверждали, что азиатские кандидаты в Гарвард из-за расовых стереотипов получают низкие оценки за так называемый «личный рейтинг», который учитывается в итоговой оценке. Этот рейтинг призван показать, какой вклад в развитие гарвардского сообщества может внести абитуриент. В самом университете отрицали то, что раса является фактором при оценке «личного рейтинга» кандидата. Учебное заведение утверждает, что критерии включают в себя «широкую палитру информации об абитуриенте, в том числе его личное эссе, ответы на вопросы, рекомендации от учителей и руководителей школы, впечатления беседовавших с ним выпускников, собеседования с преподавателями и дополнительные рекомендательные письма».

Однако иск поддержало министерство юстиции США, заявив, что Гарвард действительно ущемляет интересы американцев азиатского происхождения. «Данные свидетельствуют, что процесс приема в Гарвард учитывает расовые признаки и ставит азиатско-американских абитуриентов в невыгодное положение по сравнению с абитуриентами других расовых групп, включая как белых, так и представителей других меньшинств», — говорилось в отзыве Минюста на иск.

Судья не поверила в расовую дискриминацию азиатов в Гарварде. Но у истцов есть неплохие шансы оспорить ее решение в Верховном суде

Судья Барроу посчитала, что нынешняя система отбора абитуриентов Гарварда соответствует Конституции и способствует многообразию студенческого сообщества. Барроу также сослалась на дело белой жительницы Техаса Эбигейл Фишер против Университета Остина, которое Верховный суд рассматривал в 2016 году. Фишер заявляла, что ей отказали в поступлении из-за цвета кожи, но суд встал на сторону учебного заведения.

В то же время судья Барроу подчеркнула, что система, которая используется в Гарварде, не идеальна и ее можно улучшить. Например, сделать больше для защиты абитуриентов от неосознанной предвзятости при оценке их качеств.

Группа «Студенты за честный прием» заявила, что теперь обратится в апелляционный суд, а при необходимости готова дойти до Верховного суда. Тот, возможно, встанет на их сторону: почти год назад Сенат утвердил в должности консервативного судью Бретта Кавано. Теперь большинство в высшей судебной инстанции принадлежит судьям из консервативного лагеря.

Сам Кавано во время слушаний в Конгрессе заявлял, что разделяет позицию бывшего президента Джорджа Буша-младшего, который считал, что нужно обеспечивать расовое разнообразие, но при этом использование расово нейтральных критериев при поступлении должно стоять на первом месте.

В ходе процесса по иску к Гарварду стали известны и другие скрытые особенности приема в элитный вуз, сообщает The New York Times. Например, были приведены свидетельства существования «деканского списка» студентов, кандидатуры которых изучались отдельно из-за их связей или богатства. А также того, что дети выпускников Гарварда или спортсмены получали предпочтение перед остальными абитуриентами.

Алексей Чепрасов