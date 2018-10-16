В США начался суд по иску к Гарварду. Его обвиняют в позитивной дискриминации, от которой пострадали абитуриенты азиатского происхождения

Федеральный окружной суд штата Массачусетс начал рассмотрение иска против Гарвардского университета, поданного группой «Студенты за честный прием» еще в 2014 году. Истцы утверждают, что одно из самых престижных образовательных учреждений США при приеме ущемляет права абитуриентов азиатского происхождения.

Группа создана консервативным активистом Эдвардом Блюмом, изначальная цель которого была в том, чтобы признать незаконной «позитивную дискриминацию» как таковую. Этим термином называют предоставление преимущественных прав определенным группам населения, которые считаются пострадавшими в прошлом или в данный момент находятся на грани исчезновения. В университетах США ее применяют по отношению к афроамериканцам и потомкам латиноамериканцев.

Блюм ранее консультировал белую жительницу Техаса Эбигейл Фишер, которая подала иск к Университету Остина, утверждая, что ей не имели права отказывать в приеме на основании цвета кожи. В 2016 году Верховный суд встал на сторону учебного заведения.

Массачусетская судья Эллисон Барроу, которая рассматривает дело против Гарварда, заявила, что не будет ставить под сомнение законность позитивной дискриминации, мотивируя это как раз позицией Верховного суда. Истцы, тем не менее, намерены доказать, что вследствие этой политики в ее нынешнем виде ущемлялись права азиатского меньшинства.

Все показатели американо-азиатских студентов выше среднего, кроме «личного рейтинга»

Основанием для иска стал отчет, подготовленный в 2013 году гарвардским офисом институциональных исследований. Из него следует, что если бы университет руководствовался только академическими критериями при приеме, то число обучающихся там студентов азиатского происхождения превысило бы 43%. Если бы в расчет принимались спортивные успехи, а также родственные связи с выпускниками и работниками вуза, то их должно было быть 31%. Если бы основным критерием были так называемые «общественные и личные характеристики», то почти 26%. Если бы демография — 17,97%. Реальная их доля среди студентов составила 18,66%.

Для сравнения, при учете тех же критериев для афроамериканцев их доля составила бы 0,67% (академические успехи), 1,83% (спортивные достижения и родственные связи), 2,36% (личные качества), 11,12% (демографический фактор). В реальности примерно один из десяти первокурсников — темнокожий. Схожая картина и с абитуриентами латиноамериканского происхождения. Что касается белых, то их реальное число в целом соответствует всем принимаемым в расчет критериям.

Другая часть того же исследования показывает, что все образовательные показатели американо-азиатских студентов выше среднего, и единственный критерий, где они сильно уступают, — так называемый «личный рейтинг». Подавшие иск «Студенты за честный прием» считают его крайне субъективным, базирующимся на «способности понравиться» и «плохо завуалированных расовых стереотипах об американцах азиатского происхождения».

В Гарварде настаивают на том, что истцы недостаточно глубоко изучили процесс приема студентов. Университет нанял внешнего эксперта из Беркли, который «не нашел никаких свидетельств дискриминации». В вузе также отмечают, что число первокурсников азиатского происхождения выросло на 27% с 2010 года, а в 2022 году должно составить 23% от общего количества.

Университет также утверждает, что «личный рейтинг» «включает в себя широкую палитру информации об абитуриенте, в том числе его личное эссе, ответы на вопросы, рекомендации от учителей и руководителей школы, впечатления беседовавших с ним выпускников, собеседования с преподавателями и дополнительные рекомендательные письма».

Дело, скорее всего, дойдет до Верховного суда. Теперь там большинство у сторонников Трампа

Министерство юстиции США поддержало иск, а ранее вместе с министерством образования отменило рекомендации по позитивной дискриминации, принятые во времена Барака Обамы. После этого многие вузы заявили, что не собираются руководствоваться мнением федеральных властей.

Кто бы ни выиграл в окружном суде, почти нет сомнений в том, что проигравшая сторона оспорит решение и дело дойдет до Верховного суда. После того как Сенат утвердил в должности Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах в начале 1980-х годов, большинство в высшей судебной инстанции США теперь принадлежит консервативным сторонникам Дональда Трампа. Они могут либо отменить политику позитивной расовой дискриминации, одобренной решением суда в 1978 году, или распространить ее на американцев азиатского происхождения.

Сам Кавано, чей голос может стать решающим, во время слушаний в Конгрессе заявил, что разделяет позицию бывшего президента Джорджа Буша-младшего, который «был заинтересован в обеспечении расового разнообразия», но «считал, что использование расово нейтральных критериев должно быть на первом месте».

Как отмечает CNN, 25 организаций, в которые входят студенты и выпускники Гарварда, поддержали университет, заявив, что конечная цель истцов — «посеять расовую рознь».

«Если Гарвард откажется учитывать расу в качестве одного из критериев приема и начнет использовать предложенную ему расово нейтральную альтернативу, то результатом станет образовательный процесс, который не позволяет достичь разнообразия и превосходного качества, к которому стремится университет, — отмечают в самом Гарварде. — Мы пришли к выводу, что это подорвет нашу способность достичь образовательных успехов, обеспеченных самой структурой студенчества, разнообразного во многих отношениях, в том числе в расовом».