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Сенат США проголосовал за назначение в Верховный суд Бретта Кавано, обвиненного в сексуальных домогательствах

Associated Press
20:06, 6 октября 2018
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Сенат США проголосовал за назначение в Верховный суд 53-летнего Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

За проголосовали 50 сенаторов, против — 48.

Во время заседания у здания Капитолия продолжалась акция протеста против назначения судьи.

Три женщины обвинили Бретта Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. Одна из них, профессор психологии Кристин Форд, дала показания в сенате. ФБР провело проверку этих обвинений, но не нашло им подтверждений; сенаторы-демократы утверждают, что список свидетелей был составлен республиканцами, сторонниками Кавано.
Бретт Кавано займет место судьи Энтони Кеннеди, который летом объявил об уходе на пенсию. Будучи консерватором, Кеннеди иногда присоединялся к судьям с либерального фланга и обеспечивал победу их точки зрения по принципиальным вопросам, в том числе о законности однополых браков в США.

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