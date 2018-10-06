Сенат США проголосовал за назначение в Верховный суд Бретта Кавано, обвиненного в сексуальных домогательствах

Во время заседания у здания Капитолия продолжалась акция протеста против назначения судьи.

Сенат США проголосовал за назначение в Верховный суд 53-летнего Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Три женщины обвинили Бретта Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. Одна из них, профессор психологии Кристин Форд, дала показания в сенате. ФБР провело проверку этих обвинений, но не нашло им подтверждений; сенаторы-демократы утверждают, что список свидетелей был составлен республиканцами, сторонниками Кавано.

Бретт Кавано займет место судьи Энтони Кеннеди, который летом объявил об уходе на пенсию. Будучи консерватором, Кеннеди иногда присоединялся к судьям с либерального фланга и обеспечивал победу их точки зрения по принципиальным вопросам, в том числе о законности однополых браков в США.