Олег Сенцов освобожден Россия и Украина провели обмен заключенными. Текст обновляется

Олег Сенцов во время суда в Ростове-на-Дону, 25 августа 2015 года Сергей Пивоваров / Reuters / Scanpix / LETA

Украинского режиссера освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом в фейсбуке сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова. Ее запись на своей странице разместил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. «Обмен завершился: , (Олег) Сенцов, (Николай) Карпюк, (Владимир) Балух, (Павел) Гриб летят домой», — сказано в сообщении. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, не указывая источник, что самолет с украинцами приземлится в Киеве в пять утра 30 августа. Hromadske сообщает, что в аэропорту Киева не ожидают самолетов из России в ближайшие часы.

Издание Baza сообщало, что около часа ночи 30 августа на аэродроме Остафьево в Новой Москве приземлился неопознанный самолет. Издание связывало это с обменом заключенными. О том, что обмен начался, в это же время сообщил журналист «Русской службы Би-би-си» Илья Барабанов, который сослался на источник. Об этом же после полуночи в твиттере писал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, получивший украинское гражданство.

Утром 29 августа стало известно, что Сенцова для обмена вывезли из колонии в Лабытнанги и доставили в один из московских СИЗО.

Кого из россиян передала Украина, пока неизвестно. Российские власти не комментировали сведения о состоявшемся обмене.

О планах России и Украины провести обмен заключенными стало известно в августе. СМИ начали писать об этом после того, как пятерых украинцев, получивших сроки в России, перевели из колоний в московское СИЗО «Лефортово». Москва и Киев официально подтвердили переговоры по поводу обмена, но не уточняли, насколько успешно они идут. По данным «Коммерсанта», обмен должен был произойти до конца августа.

Сообщалось, что Москва и Киев планируют передать друг другу по 33 или по 35 человек. По информации «Коммерсанта», в списках на обмен значились в том числе украинские моряки, в Керченском проливе. Среди заключенных, которых согласилась передать украинская сторона, 12 россиян, заявил их адвокат Валентин Рыбин. Речь идет о людях, которые участвовали в конфликте в Донбассе или обвинялись Украиной в государственной измене.

Олега Сенцова не было в списках на обмен, писал «Коммерсант». По данным издания, в них также не фигурировал главный редактор украинского РИА Новости , которого Киев предлагал обменять на Сенцова. Источники «Коммерсанта» говорили, что Вышинский отказался от обмена, решив добиваться оправдательного приговора в украинских судах. 28 августа Вышинского отпустили из-под стражи под обязательство приходить в суд и к следователю по первому требованию. При этом источник «Интерфакс-Украина» сообщал, что Вышинского включат в список на обмен.

Олег Сенцов — самый известный украинский заключенный в России. Преследование режиссера связывали с политическими мотивами, а его освобождения добивались российские и западные деятели культуры. Несмотря на это, Кремль неоднократно отказывался освободить Сенцова. В 2018 году режиссер 145 дней держал голодовку в колонии, требуя выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных (себя он в этот список не включил). Вскоре после завершения голодовки Сенцов получил .

Материал дополняется.

Ольга Корелина, Александр Бакланов