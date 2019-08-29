Олега Сенцова доставили из колонии в Москву для обмена с Украиной

Украинский режиссер Олег Сенцов, в России за терроризм, переведен из колонии в городе Лабытнанги в один из московских СИЗО. Об этом сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентств, Сенцов доставлен в Москву в рамках предстоящего обмена заключенными с Украиной.

Источник «Интерфакса» заявил, что режиссер находится в Бутырской тюрьме. Baza пишет, что его содержат в СИЗО «Лефортово».

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил и не опроверг информацию о переводе своего подзащитного в Москву, пишет ТАСС.

В августе стало известно, что Россия и Украина готовятся осуществить масштабный обмен заключенными. Сообщалось, что он пройдет до конца августа и затронет 66 человек. Олега Сенцова, по данным СМИ, в списках на обмен не было.