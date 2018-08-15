Кремль отказался помиловать Сенцова по просьбе его матери

Громадське
21:19, 14 августа 2018
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Для начала процедуры помилования режиссер Олег Сенцов должен сам обратиться с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Об этом говорится в ответе, которое мать режиссера Людмила Сенцова получила из администрации президента РФ, передает украинский телеканал «Громадське».

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила «Громадське», что режиссер «однозначно» не будет писать прошение о помиловании. 

Отметим, что бывшую военнопленную, а ныне депутата Верховной рады Надежду Савченко Путин помиловал без ее личного ходатайства. Об освобождении Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, [в убийстве которых] обвиняли Савченко.

Громадське
Людмила Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына в середине июля.
Олег Сенцов держит голодовку в колонии 93 дня. 14 августа режиссера посетила правозащитница Зоя Светова, которая рассказала, что он похудел на 17 килограмм, но не намерен прекращать голодовку.

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