Кремль отказался помиловать Сенцова по просьбе его матери

Для начала процедуры помилования режиссер Олег Сенцов должен сам обратиться с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Об этом говорится в ответе, которое мать режиссера Людмила Сенцова получила из администрации президента РФ, передает украинский телеканал «Громадське».

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила «Громадське», что режиссер «однозначно» не будет писать прошение о помиловании.