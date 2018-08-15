Кремль отказался помиловать Сенцова по просьбе его матери
Для начала процедуры помилования режиссер Олег Сенцов должен сам обратиться с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину.
Об этом говорится в ответе, которое мать режиссера Людмила Сенцова получила из администрации президента РФ, передает украинский телеканал «Громадське».
Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила «Громадське», что режиссер «однозначно» не будет писать прошение о помиловании.
Отметим, что бывшую военнопленную, а ныне депутата Верховной рады Надежду Савченко Путин помиловал без ее личного ходатайства. Об освобождении Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, [в убийстве которых] обвиняли Савченко.