Зоя Светова посетила Олега Сенцова и рассказала о его состоянии. Он держит голодовку в колонии 93 дня

Правозащитница Зоя Светова посетила в колонии города Лабытнанги режиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Как рассказала Светова в беседе с RTVI, сам Сенцов назвал свое состояние «предкритическим». Заключенный находится в четырехместной палате, где врачи колонии ставят ему капельницы с питательной смесью.

«Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь», — рассказала правозащитница.

В комментарии «МБХ медиа» Светова сказала, что Сенцов «в основном лежит, похудел по его словам, на 17 килограмм, говорит, что быстро устает, периодически появляются боли в сердце». «Его состояние меняется в течение дня. Лечащий врач прогнозов не делал, но сказал, что хорошо бы уже прекратить голодовку. Могут отказать внутренние органы», — добавила она.

По ее словам, Олег Сенцов не намерен прекращать голодовку, которую держит уже 93 дня.