Украинская уполномоченная по правам человека опубликовала фото Сенцова из колонии
Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала фотографии Олега Сенцова из колонии.
Тільки-но від Уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний , ходить...Опубликовано Людмилой Денісовой Четверг, 9 августа 2018 г.
По словам Денисовой, фотографии она получила от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. На фотографиях видна дата — 9 августа.
Олег Сенцов голодает на протяжении 88 дней, требуя освобождения украинцев, которые, по его мнению, были несправедливо осуждены в России. 8 августа его сестра рассказала о том, что его состояние «катастрофически плохое» и, что сам Сенцов полагает, что «конец близок». ФСИН 9 августа официально заявила, что «состояний, угрожающих жизни, и медицинских показаний для принудительного кормления не имеется».
9 августа стало известно, что в Кремле получили прошение о помиловании Сенцова, написанное его матерью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока «не готов сказать о какой-то реакции».