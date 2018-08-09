Украинская уполномоченная по правам человека опубликовала фото Сенцова из колонии

По словам Денисовой, фотографии она получила от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. На фотографиях видна дата — 9 августа.

Олег Сенцов голодает на протяжении 88 дней, требуя освобождения украинцев, которые, по его мнению, были несправедливо осуждены в России. 8 августа его сестра рассказала о том, что его состояние «катастрофически плохое» и, что сам Сенцов полагает, что «конец близок». ФСИН 9 августа официально заявила, что «состояний, угрожающих жизни, и медицинских показаний для принудительного кормления не имеется».