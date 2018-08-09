Обращение матери Сенцова передали в комиссию по помилованию при президенте России

Обращение матери режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в колонии, передано в комиссию по помилованию при президенте РФ, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова также отметила, что по словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, состояние Сенцова «стабильное».

Обновление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что прошение поступило в администрацию Владимира Путина. «Но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции», — отметил он.