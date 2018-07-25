ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека призвал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинениям в терроризме, прекратить голодовку, а Россию — обеспечить ему необходимое лечение.

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску «Сенцов против России», в котором режиссер обвинял власти РФ в нарушении статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, комментируя решение ЕСПЧ, отметил, что у защиты Сенцова нет претензий к качеству оказываемой ему помощи, условиям содержания и отношению медперсонала.