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ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку

ЕСПЧ
16:59, 25 июля 2018
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Европейский суд по правам человека призвал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинениям в терроризме, прекратить голодовку, а Россию — обеспечить ему необходимое лечение.

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску «Сенцов против России», в котором режиссер обвинял власти РФ в нарушении статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, комментируя решение ЕСПЧ, отметил, что у защиты Сенцова нет претензий к качеству оказываемой ему помощи, условиям содержания и отношению медперсонала.

Суд <…> требует от России предоставить лечение, соответствующее его медицинскому состоянию. Суд также предлагает господину Сенцову прекратить голодовку и принять жизненно необходимое лечение (англ.яз.).

ЕСПЧ
Олег Сенцов голодает с 14 мая, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. В начале июля Сенцов согласился в минимальных количествах принимать питательную смесь из-за осложнений с сердцем.

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