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«Все катастрофически плохо. Он пишет, что конец близок». Сестра Олега Сенцова — о его состоянии

Наталья Каплан
13:32, 8 августа 2018
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Наталья Каплан, двоюродная сестра голодающего в российской колонии режиссера Олега Сенцова, назвала состояние своего брата «катастрофически плохим». 

«Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — написала Каплан в фейсбуке.

По ее словам, Сенцов рассказал ей, что находится в «информационном вакууме» и не получает писем. Он также спросил, «интересуется ли кто-то еще его голодовкой».

«ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной», — пишет Наталья Каплан.

Наталья Каплан
Украинский режиссер Олег Сенцов держит голодовку уже 87 дней, с 14 мая 2018 года. ФСИН называет его состояние «удовлетворительным» и заявляет, что продолжает «лечение, направленное на поддержание организма». Ранее об ухудшении его состояния заявил его адвокат Дмитрий Динзе.
Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме на 20 лет, требует освободить находящихся под стражей в РФ украинцев, которых он считает политзаключенными. Родственники Сенцова, деятели культуры и общественные организации неоднократно просили власти РФ освободить режиссера, но президент России Владимир Путин отказывается это делать.

Голодовка Олега Сенцова

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