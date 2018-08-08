Наталья Каплан, двоюродная сестра голодающего в российской колонии режиссера Олега Сенцова, назвала состояние своего брата «катастрофически плохим».

«Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — написала Каплан в фейсбуке.

По ее словам, Сенцов рассказал ей, что находится в «информационном вакууме» и не получает писем. Он также спросил, «интересуется ли кто-то еще его голодовкой».