Адвокат рассказал об ухудшении состояния Олега Сенцова
Режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме и объявивший голодовку в колонии Лабытнанги, находится в плохом состоянии: у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также пониженный пульс — около 40 ударов в минуту. Об этом изданию «Громадське» сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова в колонии.
Заключенному уже дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем, однако он отказался, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему», рассказал Динзе. По словам адвоката, Сенцов может просто не выдержать этапирования в лечебное учреждение.
Прекращать голодовку Олег Сенцов по-прежнему не собирается.
Сенцову также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него плохая переносимость жары. Олег чувствует слабость во всем теле.