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Адвокат рассказал об ухудшении состояния Олега Сенцова

Громадське
12:55, 7 августа 2018
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Режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме и объявивший голодовку в колонии Лабытнанги, находится в плохом состоянии: у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также пониженный пульс — около 40 ударов в минуту. Об этом изданию «Громадське» сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова в колонии.

Заключенному уже дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем, однако он отказался, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему», рассказал Динзе. По словам адвоката, Сенцов может просто не выдержать этапирования в лечебное учреждение.

Прекращать голодовку Олег Сенцов по-прежнему не собирается.

Сенцову также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него плохая переносимость жары. Олег чувствует слабость во всем теле.

Громадське
Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая, требуя освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. По состоянию на 7 августа голодовка Сенцова продолжается 86 дней.
В середине июля стало известно, что мать Сенцова попросила президента РФ Владимира Путина помиловать сына.

Голодовка Олега Сенцова

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