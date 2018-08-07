Адвокат рассказал об ухудшении состояния Олега Сенцова

Режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме и объявивший голодовку в колонии Лабытнанги, находится в плохом состоянии: у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также пониженный пульс — около 40 ударов в минуту. Об этом изданию «Громадське» сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова в колонии.

Заключенному уже дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем, однако он отказался, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему», рассказал Динзе. По словам адвоката, Сенцов может просто не выдержать этапирования в лечебное учреждение.

Прекращать голодовку Олег Сенцов по-прежнему не собирается.