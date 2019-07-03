«Они спрашивали: „У вас есть что-нибудь? Назовите имена. Дела, что угодно“» Дерипаска рассказал о беседах с ФБР и попытках вербовки Минюстом США

Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Российский миллиардер Олег Дерипаска, который с 2018 года находится под США, дал интервью изданию The Hill. Он рассказал, что неоднократно общался с агентами ФБР, в том числе по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США. По словам Дерипаски, он обсуждал этот вопрос с ФБР еще в сентябре 2016 года, то есть за два месяца до того, как на выборах победил Дональд Трамп. Бизнесмен высказался и о других нашумевших историях, в которых фигурировало его имя.

Вмешательство в выборы

Дерипаска заявил изданию, что во время общения с агентами ФБР отверг свою связь с политтехнологом , который возглавлял избирательный штаб Трампа и был одним из главных фигурантов расследования о вмешательстве России в выборы. «Я сказал им прямо: „Я не дружу с ним (Манафортом)“. Это очевидно, ведь я подал в суд (на него) еще за шесть или девять месяцев до этого», — сказал Дерипаска в интервью. В то же время бизнесмен заметил, что сильно бы удивился, если бы «кто-то из России попытался обратиться к Манафорту по любому поводу», не спросив мнения Дерипаски. Ранее одна из его компаний под названием Surf Horizon Ltd. получила от Манафорта рекомендации по инвестициям в группу украинских компаний Black Sea Cable. Из-за чего Surf Horizon, как утверждал Дерипаска, потеряла 26 миллионов долларов.

В примечаниях к материалу The Hill пишет, что по словам Кевина Даунинга, адвоката Пола Манафорта, проводивший «российское расследование» спецпрокурор Роберт Мюллер никогда не предоставлял защите политтехнолога эти показания Дерипаски. Хотя это потенциальное доказательство невиновности Манафорта. Такое упущение, отмечает издание, позволяет оспорить его приговор: закон запрещает утаивать от обвиняемого информацию, которая его оправдывает. При этом, подчеркивает The Hill, Манафорта осудили за преступления, не связанные с российским делом, хотя доказательства получили в ходе этого расследования.

Спасение агента ФБР

В интервью Дерипаска подтвердил, что с 2009 по 2011 годы потратил более 20 миллионов долларов на частную спасательную операцию по освобождению агента ФБР Роберта Левинсона. Агента захватили в плен в Иране в 2007 году во время операции ЦРУ, на которое Левинсон тоже работал. Российский бизнесмен утверждает, что пошел на это по просьбе ФБР, которым тогда руководил Роберт Мюллер. По словам Дерипаски, одним из тех, кто обратился к нему за помощью, был , который позднее занимался «российским делом». «Он сказал, что это достаточно важно для всех них (в ФБР). И я поверил им», — рассказал Дерипаска.

Бизнесмен заявил, что соглашение об освобождении Роберта Левинсона сорвалось из-за вмешательства Госдепартамента США, который на тот момент возглавляла Хиллари Клинтон. Бизнесмен подчеркнул, что и сейчас пытается понять, почему Госдеп так поступил, и предполагает, что США просто «не хотели быть в долгу» перед ним. Миллиардер сомневается, что Левинсон жив — иначе бы тот вернулся в США в 2016 году после того, как Иран заключил .

Вербовка Минюстом

Дерипаска подтвердил и то, что представители Минюста США в сентябре 2015 года пытались его завербовать — об этом в 2018 году сообщала газета The New York Times. По словам бизнесмена, на встречу с сотрудниками министерства его пригласил бывший агент британской спецслужбы MI6 Кристофер Стил. Дерипаска сотрудничал со Стилом с 2012 года — после судебного процесса в Лондоне против одного из конкурентов бизнесмена.

Стил пообещал помочь Дерипаске получить американскую визу и предложил встретиться с сотрудниками Минюста США. По мнению бизнесмена, это было лишь предлогом для вербовки. «Они на самом деле вообще не говорили о (визовой) проблеме. Они начинали говорить о чем-то другом. Они спрашивали: „У вас есть что-нибудь? Назовите имена. Дела, что угодно“», — рассказал Дерипаска.

Олег Дерипаска сказал The Hill, что не знал о том, что Кристофер Стил работал на ФБР и помогал вербовать российских бизнесменов, чтобы получить сведения о президенте РФ Владимире Путине и организованной преступности в России. Бизнесмен добавил, что был шокирован, узнав, что Стил распространял .

Издание The Hill призвало команду Роберта Мюллера ответить на те же вопросы, которые были заданы Олегу Дерипаске. Роберт Мюллер и Эндрю Маккейб пока не комментировали высказывания миллиардера.

Пересказал Александр Бакланов