Олег Дерипаска подал в суд на бывшего начальника штаба Трампа

Структуры российского миллиардера Олега Дерипаски подали иск в американский суд против Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Соответчиком по иску выступает помощник Манафорта Ричард Гейтс.

Иск подали представители компании Дерипаски Surf Horizon Ltd., которые считают, что Манафорт и Гейтс дали им невыгодные рекомендации по инвестициям. Из-за вложений в группу украинских компаний Black Sea Cable компания Surf Horizon, как утверждается, потеряла 26 миллионов долларов.

В исковом заявлении также сказано, что американские политтехнологи присвоили себе часть вложенных средств, так как 18,9 миллиона долларов переводились украинцам через кипрскую фирму Манафорта. Еще более семи миллионов Surf Horizon потеряла на издержках.