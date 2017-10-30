Бывший начальник штаба Трампа Пол Манафорт сдался ФБР. Его обвиняют в заговоре против США

Кто такой Пол Манафорт?

Американский миллиардер Пол Манафорт сделал себе карьеру как политический консультант. 68-летний лоббист начал работать в этой сфере еще в 1970-е, он был членом предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Джеральда Форда. Обширные связи в Вашингтоне позволили Манафорту открыть собственную лоббистскую фирму и представлять интересы не только республиканцев (он занимался предвыборными кампаниями Джорджа Буша-старшего и Боба Доула), но и иностранных политиков, причем самых спорных. Среди его клиентов, к примеру, — лидер ангольских повстанцев Джонас Савимби, филиппинский диктатор Фердинанд Маркос, а также правительства нескольких африканских стран и спецслужбы Пакистана. Независимая организация «Центр общественного контроля» включала фирму Манафорта в отчет «Лобби истязателей», в котором говорилось об американских лоббистах, заключающих контракты с правительствами стран, где нарушаются права человека.

С 2004 года компания Манафорта работала с украинской Партией регионов Виктора Януковича и представляла его интересы вплоть до отстранения с поста президента страны в 2014-м. В этом государстве Манафорт заработал десятки миллионов долларов. Только за период с 2012-го по 2014-й его фирма получила от Партии регионов, которая находилась в это время у власти, 17 миллионов долларов.

Были у Манафорта и российские клиенты, в первую очередь предприниматель Олег Дерипаска, связанный с семьей первого президента России Бориса Ельцина. The New York Times писала, что Манафорт через офшорные кипрские фирмы получил от Дерипаски 17 миллионов долларов, которые предполагалось инвестировать в украинскую кабельную телесеть, но сделано это не было. Агентство Associated Press утверждало, что компания Манафорта работала в интересах президента России Владимира Путина на деньги Дерипаски; бизнесмен это отрицал и утверждал, что американский лоббист продвигал только его интересы. Дерипаска даже судился с AP из-за этого материала, но иск был отклонен.

С Трампом Манафорт знаком с 1980-х, его компания неоднократно лоббировала интересы Trump Corporation в различных сферах. У Манафорта есть апартаменты в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

В чем его обвиняют?

Пол Манафорт занимался предвыборной кампанией Трампа с марта по август 2016-го: сначала консультировал миллиардера, а с июня стал начальником штаба. Спустя несколько месяцев стало известно о его работе на украинскую Партию регионов в годы, когда Янукович был у власти: сведения о выплатах 12,7 миллиона долларов наличыми компании Манафорта содержались в так называемой «черной бухгалтерии» партии бывшего украинского президента.

Компания Манафорта тогда не была зарегистрирована в США как «иностранный агент», хотя должна была, поскольку получала деньги за лоббирование от иностранной политической силы — в итоге ему пришлось уйти из штаба Трампа. Позднее он подал заявление на включение в американский реестр «иностранных агентов» задним числом. Однако ФБР заинтересовалось украинскими делами Манафорта еще в 2014 году — тогда же началась прослушка его переговоров.

Именно в связях с Януковичем, а не с Россией, обвиняют Манафорта. Как говорится в тексте обвинения, Манафорт вместе со своим ближайшим соратником Ричардом Гейтсом как минимум с 2006-го по 2015-й работал в США как незарегистрированный «иностранный агент», скрывал денежные переводы из-за рубежа и отмывал средства. Манафорт, говорится в обвинении, потратил в США не менее 18 миллионов долларов, с которых не уплатил налоги.

В обвинении также говорится, что Манафорт и Гейтс лгали об истинной сути своей работы с Партией регионов и отрицали, что занимаются прямым лоббированием: они говорили, что лишь помогают представителям Украины найти нужные контакты в Вашингтоне, и дистанционировались от офшорных фирм, через которые перечислялись миллионные платежи от Партии регионов.

Манафорту и Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам: в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, восьми случаях неуведомления об иностранных счетах, отказе регистрироваться в качестве «иностранного агента», подаче недостоверного заявления о внесении в реестр «иностранных агентов», в даче ложных показаний.

Paul Manafort has been indicted as part of Mueller's investigation. Here he is entering an FBI field office in D.C. https://t.co/hrwy3GMJ03 pic.twitter.com/wCxNrK5Z5B — POLITICO (@politico) October 30, 2017

Манафорт и Гейтс утром 30 октября сами пришли в отделение ФБР в Вашингтоне. Ожидается, что в этот же день они предстанут перед судом, где им формально предъявят обвинения; скорее всего, оба откажутся признать свою вину, но вряд ли будут заключены под стражу. Суда можно ждать не раньше чем через полгода, пишет издание Axios, и на протяжении этого времени обвинение и адвокаты Манафорта и Гейтса будут вести переговоры. Не исключен вариант, что Манафорт согласится рассказать комиссии по расследованию связей Трампа с Россией какие-либо сведения в обмен на сокращение срока, но всерьез предполагать что-то на этот счет сейчас сложно.

Россия и работа на штаб Трампа в обвинении Манафорта не упоминаются вовсе . Президент США уже обратил на это внимание в своем твиттере и заявил, что следует вести расследование против демократов и «испорченной Хиллари», а не против его соратников.

В документе с обвинениями в адрес Манафорта и Гейтса есть как минимум одна ошибка. В нем говорится, что Юлия Тимошенко была президентом Украины перед тем, как этот пост занял Янукович.

Манафорт и Гейтс — не единственные из окружения Трампа, кому предъявлены обвинения

30 октября стало известно, что в рамках расследования связей Трампа с российскими властями появился еще один фигурант. Это 30-летний Джордж Пападопулос, бывший советник Трампа по международным вопросам времен предвыборной кампании. Его допрашивали еще в январе 2017 года, и он признался, что контактировал с неким профессором и гражданкой России во время работы на Трампа — но никаких более серьезных сведений не предоставил.

В июле Пападопулоса задержали, а в октябре он признал вину в том, что соврал на допросе в ФБР и начал сотрудничать со специальной комиссией по расследованию связей с российскими властями. Как следует из обвинительного заключения, в марте 2016-го Пападопулос узнал, что будет работать на Трампа. В том же месяце в Италии он познакомился с неким профессором, который, узнав что его собеседник сотрудничает с кандидатом в президенты США, сообщил ему о своих обширных связях с российскими чиновниками. Уже после назначения советником президента Пападопулос с помощью этого профессора связался с некой гражданкой России, которую в переписке ошибочно назвал «племянницей Путина», а через нее — с неким представителем министерства иностранных дел России, с которым он неоднократно общался, в том числе по скайпу.

В апреле 2016-го этот профессор сказал Пападопулосу, что у России появились «тысячи писем» с компроматом на Хиллари Клинтон. Знаменитая переписка руководства Демократической партии и ближайших соратников Клинтон тогда еще не была опубликована.

Пападопулос, как следует из судебных документов, обо всем этом докладывал членам штаба Трампа и даже обсуждал возможную поездку кандидата в президенты в Россию. Идея была отвергнута, Пападопулос собирался встретиться с российскими чиновниками сам, но встреча не состоялась.

После допроса в ФБР в начале 2017-го Пападопулос удалил аккаунт в фейсбуке, с которого общался с тем самым профессором и представителем российского МИДа и сменил телефонный номер. 27 июля его задержали.

Имена людей, с которыми контактировал Пападопулос, в обвинении не упоминаются. Единственное, что может хоть как-то идентифицировать человека, который назван профессором — упоминание, что он собирался поехать на международный дискуссионный клуб «Валдай» в 2016 году.