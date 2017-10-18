Американский суд отклонил иск Олега Дерипаски к Associated Press

Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, обвинявшего агентство Associated Press в клевете.

Прошение отклонено «в связи с недостаточной обоснованностью исковых требований», объявила судья Эллен Сигал Хьювелл. Судья также указала, что Дерипаска в иске «не оспаривает существенные факты».

Кроме того, Хьювелл отметила, что Дерипаска является «публичной фигурой». В американской судебной практике, отмечает AP, к искам о клевете, касающимся публичных фигур, предъявляются особые требования в области доказательств.

Associated Press объявило, что полностью удовлетворено решением судьи отклонить иск Дерипаски.