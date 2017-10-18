Американский суд отклонил иск Олега Дерипаски к Associated Press
Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, обвинявшего агентство Associated Press в клевете.
Прошение отклонено «в связи с недостаточной обоснованностью исковых требований», объявила судья Эллен Сигал Хьювелл. Судья также указала, что Дерипаска в иске «не оспаривает существенные факты».
Кроме того, Хьювелл отметила, что Дерипаска является «публичной фигурой». В американской судебной практике, отмечает AP, к искам о клевете, касающимся публичных фигур, предъявляются особые требования в области доказательств.
Associated Press объявило, что полностью удовлетворено решением судьи отклонить иск Дерипаски.
Олег Дерипаска подал иск в суд Вашингтона против агентства Associated Press в мае. Поводом для иска стали сообщения AP о связях Дерипаски с бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом.
Associated Press, в частности, сообщало, что Манафорт получал деньги от владельца «Базэла» Олега Дерипаски за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.
Манафорт и Дерипаска не отрицают факт сотрудничества, однако настаивают на том, что оне не было связано с продвижением интересов Путина, а касалось исключительно бизнеса.