The New York Times: США пытались завербовать Олега Дерипаску, но ничего не вышло

ФБР и Минюст США в 2014-2016 годах пытались завербовать российского бизнесмена , но безуспешно. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников, а также людей из окружения самого предпринимателя.

Американские власти хотели получить от Дерипаски информацию о российской организованной преступности, а также о содействии Москвы президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Взамен бизнесмену предлагали помочь в решении проблем с американской юстицией и получением визы в США.

Как пишет The New York Times, однажды агенты ФБР неожиданно пришли в дом, где находился Дерипаска. Они потребовали от бизнесмена рассказать, является ли связующим звеном между кампанией Трампа и Кремлем. Источник The New York Times сообщил, что на контакт с американцами Дерипаска не пошел и сообщил о попытках вербовки в Кремль.

По данным газеты, американские спецслужбы пытались установить контракт с «полудюжиной» богатейших российских бизнесменов, близких к Владимиру Путину, но безрезультатно.