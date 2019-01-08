«Выехали из дома в направлении лаборатории». Посольство РФ представило свое (конспирологическое) описание дня, когда отравили Скрипалей

Специалисты по химзащите около скамейки в Солсбери, где обнаружили Скрипалей. 8 марта 2018 года Ben Stansall / AFP / Scanpix / LETA

Посольство России в Великобритании выпустило пресс-релиз в ответ на публикации в местных СМИ о жизни Сергея и Юлии Скрипалей после отравления. По информации The Telegraph, за россиянами до сих пор наблюдают врачи, но они уже не находятся в изоляции.

Российская дипмиссия обратила внимание на другой аспект освещения дела Скрипалей в СМИ. «Следствию до сих пор не разрешают сообщить публике, где находились и что делали С. и Ю. Скрипаль после того, как утром 4 марта выехали из дома в направлении лаборатории с якобы выключенными телефонами», — говорится в пресс-релизе.

О том, что телефоны Скрипалей 4 марта (то есть, в день, когда их нашли с признаками отравления) были отключены в течение четырех часов, британские СМИ сообщали еще весной. Тогда же полиция публиковала предполагаемый маршрут россиян, основываясь на том, где видели их машину. В частности, она была замечена в районе Лондон-роуд — дороги между Солсбери и Портон-Даун.

Куда именно ездили Скрипали по Лондон-роуд, британские следователи прямым текстом не говорили. Между тем, в пресс-релизе посольства никак не упомянут факт, что на Лондон-роуд также расположено кладбище, где похоронены жена Сергея Скрипаля Людмила и его сын Александр. Кладбище после проверки на отравляющие вещества открыли только через месяц после инцидента со Скрипалями. Следов химоружия, которым, как предполагается, отравили Скрипалей, на кладбище не нашли.

Пока Скрипали были в отъезде, предполагает британское следствие, к их дому подошли подозреваемые и нанесли на ручку двери отравляющее вещество. Вопреки заявлению посольства России, полиция ранее также рассказывала, что после поездки по Лондон-роуд Скрипали вернулись домой в Солсбери, потом пообедали в местном ресторане (там уже нашли следы отравляющего вещества). Затем их обнаружили на лавочке неподалеку с признаками отравления.