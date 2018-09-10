Полные тезки родственников главы СВР Сергея Нарышкина пытались получить ВНЖ в Венгрии. В обмен на инвестиции в 360 тысяч евро

Предполагаемые близкие родственники главы Службы внешней разведки вошли в число россиян, которые обращались за видом на жительство в Венгрии в обмен на инвестиции в размере 360 тысяч евро. Совпадают как имена, так и даты рождения членов семьи Нарышкина, говорится в расследовании, которое провели «Новая газета», венгерский центр расследовательской журналистики Direkt36 и новостной портал «444».

Россияне обращались за видом на жительство по программе « », действовавшей в Венгрии в 2013-2017 годах. Среди них были Андрей Сергеевич Нарышкин (точно также зовут сына главы СВР), его супруга Светлана Нарышкина и две дочери. «Новая газета» не пишет, в каком году предполагаемые сын, сноха и внучки Нарышкина пытались получить вид на жительство и удалось ли им это сделать. Издание отметило, что семья Нарышкиных бывала в Венгрии после 2015 года, но когда именно и сколько раз — неизвестно.

Андрей Нарышкин до 2013 года работал в госкорпорации , но не занимал высокооплачиваемых постов и в последнее время не работал предпринимателем, поэтому неясно, откуда у него 360 тысяч евро для вида на жительство. Последний бизнес Нарышкина-младшего — две торговые компании в Петербурге — были основаны в 1990-е годы. Известно, что его бизнес-партнера Евгения Гилани приговорили к 20 годам колонии за наркоторговлю. Про доходы жены Андрея Нарышкина ничего не сообщается.

В Службе внешней разведки отказались от комментариев. Сергей Нарышкин, его сын и другие родственники не ответили на письма журналистов.

Кроме возможных близких родственников Сергея Нарышкина вид на жительство в Венгрии в обмен на инвестиции, по данным «Новой газеты», пытались бывшие и действующие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, менеджеры госкорпораций и другие. Вот список: