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«Трансперенси» нашла у подмосковных депутатов мальтийское гражданство

Transparency International
15:08, 8 декабря 2017
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Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» сообщила, что у депутата Московской областной думы Алексея Мазурова и депутата городского округа Лобни Игоря Ходина, возможно, есть гражданство Мальты.

Людей с такими именами «Трансперенси» нашла в списке людей, получивших гражданство Мальты в 2015 году, который был опубликован в «Газете правительства Мальты». В списке также есть имена членов семей Мазурова и Ходина.

По данным «Трансперенси», Мазуровы для получения гражданства купили на Мальте в ипотеку квартиру приблизительно за 1,5 миллиона евро.

«Транспаренси» просит прокуратуру Московской области проверить, есть ли у депутатов Мазурова и Ходина двойное гражданство, а также соответствует ли покупка квартиры Мазуровым его расходам.

Если двойное гражданство депутатов подтвердится, им это может грозить досрочным сложением полномочий.

Transparency International
Получить гражданство Мальты, входящей в Евросоюз, могут люди, инвестирующие в экономику этой страны. Инвестицией считаются, как пишет «Трансперенси», не только покупка недвижимости, но и аренда.
Как пишет «Трансперенси», власти Мальты не раскрывают, кто именно получил гражданство за инвестиции. Идентификацией этих людей, в частности, занималась одна из самых известных журналисток Мальты Дафна Каруана Галиция, убитая в октябре.
В России депутатам всех уровней запрещено иметь гражданство другой страны или вид на жительство (в случае с муниципальными депутатами — кроме ситуаций, когда с другими государствами есть соответствующие договоры).
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