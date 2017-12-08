«Трансперенси» нашла у подмосковных депутатов мальтийское гражданство

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» сообщила, что у депутата Московской областной думы Алексея Мазурова и депутата городского округа Лобни Игоря Ходина, возможно, есть гражданство Мальты.

Людей с такими именами «Трансперенси» нашла в списке людей, получивших гражданство Мальты в 2015 году, который был опубликован в «Газете правительства Мальты». В списке также есть имена членов семей Мазурова и Ходина.

По данным «Трансперенси», Мазуровы для получения гражданства купили на Мальте в ипотеку квартиру приблизительно за 1,5 миллиона евро.

«Транспаренси» просит прокуратуру Московской области проверить, есть ли у депутатов Мазурова и Ходина двойное гражданство, а также соответствует ли покупка квартиры Мазуровым его расходам.