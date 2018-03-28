Великобритания проверит выдачу «золотых виз» 700 россиянам

Власти Великобритании проверят обстоятельства выдачи «золотых виз» 700 гражданам России в 2008-2015 годы. Об этом заявила глава британского МВД Эмбер Радд, отвечая на вопрос главы парламентского комитета внутренних дел Иветт Купер.

Купер предположила, что некоторые из них могли получить разрешение на проживание в обмен на инвестиции без надлежащих проверок происхождения денег, и призвала МВД провести проверки задним числом.

Радд ответила, что уже дала указание сотрудникам ведомства сделать это и выяснить, «нужно ли предпринять какие-то действия».