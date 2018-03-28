Великобритания проверит выдачу «золотых виз» 700 россиянам
Власти Великобритании проверят обстоятельства выдачи «золотых виз» 700 гражданам России в 2008-2015 годы. Об этом заявила глава британского МВД Эмбер Радд, отвечая на вопрос главы парламентского комитета внутренних дел Иветт Купер.
Купер предположила, что некоторые из них могли получить разрешение на проживание в обмен на инвестиции без надлежащих проверок происхождения денег, и призвала МВД провести проверки задним числом.
Радд ответила, что уже дала указание сотрудникам ведомства сделать это и выяснить, «нужно ли предпринять какие-то действия».
27 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о проверке системы выдачи виз иностранным инвесторам. Она заявила, что проверка касается не только россиян.
В начале марта в Англии были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Покушение спровоцировало ухудшение британско-российских отношений. Позже в Лондоне при пока невыясненных обстоятельствах умер бывший деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков. После этого британская полиция стала связываться с выходцами из России по поводу их безопасности.
В Великобритании действует программа, позволяющая получить разрешение на проживание в обмен на инвестиции в размере два миллиона фунтов. Иностранцы, желающие открыть в Великобритании бизнес, могут претендовать на вид на жительство при наличии 50 тысяч фунтов в инвестиционных фондах.