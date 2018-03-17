Британская полиция обратилась к выходцам из России по поводу их безопасности
Британская полиция связалась с рядом выходцев из России по поводу их безопасности, сообщает BBC News без указания источника.
Речь идет о россиянах, получивших в Великобритании убежище. Полиция и спецслужбы больше не считают уровень угрозы для этих людей низким, пишет издание.
Полиция, расследуя убийство бизнесмена Николая Глушкова, связывается с получившими убежище россиянами для обсуждения их безопасности (англ. яз.).
В Великобритании живут многие российские бизнесмены, уехавшие из РФ из-за уголовного преследования. Британские власти, как правило, отказывают России в их экстрадиции. По утверждению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия добивается выдачи более 40 человек, среди которых «есть серийные убийцы».
16 марта британская полиция объявила, что расследует как убийство смерть бизнесмена Николая Глушкова, найденного мертвым 13 марта в Лондоне. По данным СМИ, он был найден повешенным у себя дома.
4 марта в Великобритании было совершено покушение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, они находятся в коме. Против них, по утверждению британских властей, было использовано разработанное в СССР химоружие «Новичок».
Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию и заявил о высылке 23 российских дипломатов. РФ отрицает какую-либо причастность к случившемуся.
16 марта Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела об убийстве Глушкова и о покушении на убийство Юлии Скрипаль.