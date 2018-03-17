Британская полиция обратилась к выходцам из России по поводу их безопасности 

Британская полиция связалась с рядом выходцев из России по поводу их безопасности, сообщает BBC News без указания источника.

Речь идет о россиянах, получивших в Великобритании убежище. Полиция и спецслужбы больше не считают уровень угрозы для этих людей низким, пишет издание.