Полиция Лондона начала расследование убийства друга Березовского Николая Глушкова
Полиция Лондона расследует смерть Николая Глушкова, друга и делового партнера Бориса Березовского, по статье об убийстве. Об этом говорится в официальном сообщении Скотленд-Ярда.
Вскрытие показало, что Глушков умер в результате «сдавления шеи». Подробностей в сообщении не приводится.
«Управление полиции Лондона по борьбе с терроризмом, которое руководит расследованием, теперь считает смерть господина Глушкова убийством», — сообщил Скотленд-Ярд. Первоначально высказывалась версия о самоубийстве Глушкова.
A murder investigation has been launched following the death of 68-year-old Nikolay Glushkov in New Malden - A post-mortem has given cause of death as compression to the neck https://t.co/3BDvHzKibD pic.twitter.com/aMeihcp9uK— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 16, 2018