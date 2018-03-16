Полиция Лондона начала расследование убийства друга Березовского Николая Глушкова

Полиция Лондона расследует смерть Николая Глушкова, друга и делового партнера Бориса Березовского, по статье об убийстве. Об этом говорится в официальном сообщении Скотленд-Ярда.

Вскрытие показало, что Глушков умер в результате «сдавления шеи». Подробностей в сообщении не приводится.

«Управление полиции Лондона по борьбе с терроризмом, которое руководит расследованием, теперь считает смерть господина Глушкова убийством», — сообщил Скотленд-Ярд. Первоначально высказывалась версия о самоубийстве Глушкова.