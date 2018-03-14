«Интерфакс»: следствие считает суицид основной версией смерти друга Березовского Николая Глушкова

Правоохранительные органы Великобритании считают суицид основной версией смерти Николая Глушкова, друга и делового партнера Бориса Березовского. По мнению следствия, он погиб от удушья, сообщил «Интерфаксу» источник в окружении Глушкова.

По его словам, Глушков ранее уже пытался покончить с собой. Он долгое время был в депрессии, поскольку его финансовое состояние ухудшилось из-за судебных тяжб, заявил источник.

Криминальная версия смерти Глушкова не рассматривается, добавил собеседник «Интерфакса». Он подчеркнул, что следствие также не связывает смерть Глушкова с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.