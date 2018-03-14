«Интерфакс»: следствие считает суицид основной версией смерти друга Березовского Николая Глушкова
Правоохранительные органы Великобритании считают суицид основной версией смерти Николая Глушкова, друга и делового партнера Бориса Березовского. По мнению следствия, он погиб от удушья, сообщил «Интерфаксу» источник в окружении Глушкова.
По его словам, Глушков ранее уже пытался покончить с собой. Он долгое время был в депрессии, поскольку его финансовое состояние ухудшилось из-за судебных тяжб, заявил источник.
Криминальная версия смерти Глушкова не рассматривается, добавил собеседник «Интерфакса». Он подчеркнул, что следствие также не связывает смерть Глушкова с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.
Николай Глушков был найден мертвым в Лондоне 13 марта. Газета «Коммерсант» со ссылкой на его знакомых сообщила, что на шее Глушкова обнаружили следы удушения. При этом неясно, идет ли речь об убийстве или самоубийстве, подчеркнуло издание.
Посольство России в Лондоне официально запросило у Великобритании всю информацию о смерти Глушкова. Пресс-секретарь дипмиссии заявил, что расследование его гибели ведется «нетранспарентно».
Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту. После того, как Москва отказалась в 24 часа ответить на вопросы Лондона об отравлении Скрипалей, Мэй решила выслать из страны 23 российских дипломата.