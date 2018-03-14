Великобритания пошла на дальнейшее обострение отношений с Россией вместо того, чтобы завершить собственное расследование дела Скрипалей и использовать международные инструменты сотрудничества по нему, сказано в заявлении МИД.

Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей МИД назвал «беспрецедентно грубой провокацией», подрывающей диалог между двумя странами.

Министерство иностранных дел России пообещало ответить на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.

Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Это решение было принято после того, как Москва отказалась в 24 часа ответить на вопросы Лондона об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. В России Скрипаль был осужден за шпионаж на британскую разведку в 2006 году; через четыре года его передали Великобритании в рамках «обмена шпионами».

Мэй заявила, что Россия причастна к отравлению Скрипалей. По версии британских властей, против них было использовано нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР в рамках программы по созданию химического оружия «Новичок». Россия отрицает причастность к делу Скрипалей; МИД обвиняет британские власти в том, что они не допускают российскую сторону к расследованию.