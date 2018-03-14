«Наши ответные меры не заставят себя ждать». МИД — о высылке российских дипломатов из Великобритании
Министерство иностранных дел России пообещало ответить на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.
Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей МИД назвал «беспрецедентно грубой провокацией», подрывающей диалог между двумя странами.
Великобритания пошла на дальнейшее обострение отношений с Россией вместо того, чтобы завершить собственное расследование дела Скрипалей и использовать международные инструменты сотрудничества по нему, сказано в заявлении МИД.
Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию.