«Терезу Мэй брифингует непонятно кто и непонятно как»: выступление Марии Захаровой на «России-1» о деле Скрипаля. Максимально коротко

Вечером 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» эмоционально прокомментировала заявления британских властей в связи с отравлением Сергея Скрипаля, в том числе выдвинутый в адрес России ультиматум и сообщения о яде «Новичок». Вот краткий пересказ ее выступления. Дословные цитаты взяты в кавычки.

«Про яд никто ничего не знает». У британского премьер-министра Терезы Мэй «нет фактов на руках», «ее брифингует непонятно кто и непонятно как». «Взяла , пришла, что-то сказала — вообще не понимает, о чем говорит». Как информируют премьер-министров Великобритании? Тони Блэру приходилось из-за этих брифингов.

После послания Владимира Путина Федеральному собранию «ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“». Особенно в Лондоне, столице ядерной державы! «Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?»

Великобритания по делу Скрипаля России ничего не передала и ничего не запросила, хотя по международным правилам должна была. Все запросы России по этому делу остаются без ответа. Про дела о смерти Литвиненко, Березовского и Перепеличного тоже , все засекречено. «Все покрыто этим поганым туманом».

«Ни одно британское СМИ в нашей стране работать не будет, если они закроют RT».