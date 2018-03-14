Посольство России в Великобритании назвало высылку дипломатов враждебным и недальновидным решением

В заявлении посольства также говорится, что министерство иностранных дел Великобритании официально уведомило посла России в Лондоне Александра Яковенко о решении объявить 23 дипломатов персонами нон грата.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, которые, по ее данным, работают на российскую разведку. Им дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Также Великобритания решила заморозить все запланированные контакты с Россией на высшем уровне.

Британское правительство пошло на эти шаги в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипаль был осужден в России за шпионаж и выдан Великобритании в рамках «обмена шпионами». Мэй заявила о причастности России к его отравлению. По ее словам, для этого использовалось нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР в рамках программы «Новичок».

Великобритания дала России 24 часа на то, чтобы ответить на вопросы о деле Скрипалей. Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона, заявив, что британское правительство не допустило российскую сторону к расследованию. После этого отказа Мэй обвинила Россию в незаконном применении силы на британской территории.