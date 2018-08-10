Тесть и теща Дональда Трампа получили гражданство США. По программе семейной миграции, которую Трамп предлагал отменить

Родители первой леди США Мелании Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили американское гражданство. В четверг, 9 августа, в Нью-Йорке на Манхэттене прошла частная церемония, в ходе которой они приняли присягу как граждане США, сообщил их адвокат Майкл Уайлдс. Пара при общении с журналистами была немногословна. Когда Виктора Кнавса спросили, что он чувствует, став американским гражданином, он сказал «спасибо». Президент США Дональд Трамп и его жена отказались от комментариев. На церемонии они не присутствовали.

Адвокат пары сообщил, что родители первой леди США самостоятельно подали заявления на гражданство — как обычные люди. Он подтвердил, что Мелания Трамп выступила спонсором родителей при получении вида на жительство (грин-карты), который позволил им жить и работать в Штатах и стал основанием для получения гражданства. О том, что Виктор и Амалия Кнавс переехали в Америку и получили грин-карты, стало известно в феврале 2018 года. Их адвокат не говорил, как долго Кнавсы проживают в США. По закону обладатели грин-карт должны прожить в стране не менее пяти лет, прежде чем получить гражданство.

Дональд Трамп неоднократно осуждал процедуру «цепной миграции», когда взрослые американские граждане помогают своим родственникам получить вид на жительство. Как пишет The New York Times, родители Мелании Трамп стали гражданами США, воспользовавшись той же иммиграционной программой по воссоединению семей, которую критиковал президент. Адвокат Виктора и Амалии Кнавс, отвечая на вопрос, получили ли они гражданство в результате «цепной миграции», сказал: «Полагаю, что так».

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Существует несколько способов, которые позволяют приезжим в США получить вид на жительство, и большая часть грин-карт выдается на основе семейных связей, отмечает CNN. Дональд Трамп и его союзники предлагали отменить семейную иммиграционную визу, считая, что она вредит США.

В августе 2017 года Дональд Трамп представил законопроект The RAISE Act, изменяющий правила получения вида на жительства. Он предложил отменить и ввести вместо нее балльную систему оценки претендентов на вид на жительство. Трамп говорил, что преимуществом при получении грин-карты будут пользоваться иностранцы, которые знают английский язык, способны обеспечить себя и свои семьи, а также обладают профессиональными навыками, необходимыми американской экономике.

Бывшая модель Мелания Трамп родилась в городе Ново-Место в Словении, когда та входила в состав Югославии. В 1996-м она поселилась в Нью-Йорке, а спустя два года познакомилась с Дональдом Трампом. Они поженились в 2005-м. Виктору Кнавсу 74 года, он на два года старше своего зятя, его супруге Амалии 73.