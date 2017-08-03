Трамп хочет отменить лотерею «грин-карт». Как она работает?

Нет. Прежде всего, есть ограничения по странам. Каждый год Министерство нацбезопасности смотрит, сколько мигрантов приехало из той или иной страны за последние пять лет. Если число превышает 50 тысяч человек (любых мигрантов, не только по лотерее), то эта страна исключается из розыгрыша.

Из лотереи 2018 года исключены Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай (без Гонконга, Макао и Тайваня), Колумбия, Доминикана, Сальвадор, Гаити, Индия, Ямайка, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Филиппины, Южная Корея, Великобритания и зависимые территории (без Северной Ирландии) и Вьетнам.

Россию исключали из списка допущенных стран с 2005 по 2009 годы. Это ограничение можно обойти, если жена или муж заявителя или родители родились в другой стране, которая в этом году допущена.