Трамп хочет отменить лотерею «грин-карт». Как она работает?
1
Что случилось?
Президент США Дональд Трамп и двое сенаторов-республиканцев подготовили законопроект, который ужесточает миграционное законодательство. Речь идет об общем сокращении потока мигрантов вдвое и, в частности, отмене программы «Визы для иностранцев разных национальностей» — ежегодной лотереи, в которой можно получить вид на жительство в США («грин-карту»).
2
Что еще за лотерея «грин-карт»?
С 1990 года в США действует программа, по которой иностранцам каждый год случайным образом раздают 50 тысяч видов на жительство (еще 5 тысяч ежегодно выделают для стран Центральной Америки). Причем участие в лотерее бесплатно и подавать заявление можно хоть каждый год.
3
Получается, в США принимают всех подряд?
Нет. Прежде всего, есть ограничения по странам. Каждый год Министерство нацбезопасности смотрит, сколько мигрантов приехало из той или иной страны за последние пять лет. Если число превышает 50 тысяч человек (любых мигрантов, не только по лотерее), то эта страна исключается из розыгрыша.
Из лотереи 2018 года исключены Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай (без Гонконга, Макао и Тайваня), Колумбия, Доминикана, Сальвадор, Гаити, Индия, Ямайка, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Филиппины, Южная Корея, Великобритания и зависимые территории (без Северной Ирландии) и Вьетнам.
Россию исключали из списка допущенных стран с 2005 по 2009 годы. Это ограничение можно обойти, если жена или муж заявителя или родители родились в другой стране, которая в этом году допущена.
4
Какие еще требования к кандидатам?
Единственное дополнительное требование — показать наличие минимальных трудовых навыков. Для этого надо представить аттестат о школьном образовании либо свидетельство о двухлетнем трудовом стаже (по одной из утвержденных специальностей). И все, больше ничего не нужно. Подробнее об условиях на русском языке можно почитать тут. Заявления принимаются в течение октября и оформляются на специальной странице Госдепа.
5
Как выбирают победителей?
Это делает компьютер, случайным образом. Но есть ограничения по количеству доступных виз в пределах страны и региона. Прежде всего, ни одна страна не может получить больше семи процентов «грин-карт» (3,5 тысячи).
Весь мир делится на шесть регионов для ежегодного распределения квот. Если регион за последние пять лет получил более одной шестой доли всех «грин-карт» (сейчас это Латинская Америка и Азия), то он получает низкий приоритет. Остальные регионы (Северная Америка, Европа, Африка и Океания) получают высокий приоритет.
6
И что, много россиян подают заявки на лотерею?
Очень много. Количество ежегодно подаваемых заявок уже подбирается к 300 тысячам.
7
Выигрыш в лотерею означает, что я стану гражданином США?
Нет. Больше половины выигравших заявок отсеиваются еще на стадии оформления визы. Например, в 2015 году отобрали больше 125 тысяч победителей, но визы все равно получили около 50 тысяч из них. Причина отказа может быть самой разной: от мошенничества до нарушения законодательных запретов.
После успешного получения «грин-карты» заявление на гражданство США можно подать только через пять лет проживания в стране (три года, если супруг — американец). Вид на жительство аннулируется, если человек совершает преступление или покидает США более чем на год.
8
Но ведь «грин-карту» можно получить и без лотереи?
Да, лотерея далеко не самый популярный способ. В 2016 году победители лотереи составили только семь процентов от общего количества иммигрантов. Самым популярным способом получить «грин-карту» до сих пор остаются родственные связи с гражданами США (половина всех иммигрантских виз) или теми, у кого уже есть вид на жительство (еще треть). Рабочие визы получают только четыре процента иммигрантов.
9
Зачем вообще раздавать вид на жительство через лотерею?
Лотерею ввели для выравнивания миграционных потоков. Послевоенное законодательство позволило выходцам из Азии и Латинской Америки массово привозить в США своих родственников. В конце 1980-х для поддержки европейцев была придумана лотерея, из которой сразу исключались страны, откуда и без этого приезжает много мигрантов.
10
Закон об отмене лотереи «грин-карт» примут?
Пока трудно сказать. Ограничение миграции было одним из предвыборных обещаний Трампа, но даже большинство республиканцев в Сенате не гарантирует успех для его законодательных инициатив. Например, законопроект об отмене Obamacare провалился — против выступили даже республиканцы.