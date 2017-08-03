Трамп предложил изменить правила получения «грин-карты»

Президент Дональд Трамп представил законопроект, изменяющий правила получения вида на жительства (грин-карты) в США.

Законопроект, получивший название The RAISE Act, предполагает отмену лотереи для получения «грин-карты» и введение вместо нее балльную систему оценки претендентов на вид на жительство.

Преимуществом при получении «грин-карты», заявил Трамп, представляя законопроект, будут пользоваться иностранцы, владеющие английским языком, способные обеспечить себя и свои семьи, а также обладающие профессиональными навыками, необходимыми американской экономике.

Действующую систему выдачи «грин-карт» по результатам лотереи Трамп назвал «низкокачественной», заявив, что из-за нее в страну попадают мигранты с низкими доходами, которые претендуют на выплату социальных пособий и создают нездоровую конкуренцию американским работникам.