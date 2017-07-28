Джон Маккейн подал решающий голос против законопроекта об отмене Obamacare

Сенат США отклонил сокращенную версию законопроекта об отмене системы медицинского страхования, принятой при президенте Бараке Обаме (Obamacare). За документ проголосовали 49 сенаторов, против — 51.

Решающий голос против законопроекта отдал сенатор от Аризоны, республиканец Джон Маккейн, который вернулся в Вашингтон, прервав свое лечение от рака мозга. Против закона также проголосовали республиканцы Сьюзен Коллинс и Лиза Мурковски.

Отклоненный законопроект сокращал меры по страховой поддержке населения и, по оценке аудиторов, привел бы к тому, что к 2026 году количество незастрахованных американцев увеличилось бы на 16 миллионов человек.

Республиканцы в сенате хотели принять свою версию законопроекта об отмене Obamacare, чтобы запустить процедуру обсуждения компромиссного документа с Палатой представителей (она утвердила свой вариант законопроекта в мае). При этом некоторые сенаторы опасались, что вместо обсуждения конгрессмены могут просто проголосовать за сенатскую версию законопроекта и отправить ее на подпись президенту.