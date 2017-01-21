Трамп подписал указ об отмене Obamacare

Дональд Трамп издал президентский указ об отмене реформы здравоохранения, проведенной его предшественником Бараком Обамой. Указ был подписан им в течение нескольких часов после инаугурации и стал одним из первых шагов Трампа на посту президента.

Документ предписывает правительственным службам игнорировать некоторые положения, введенные законом об Obamacare — в частности, налоговые требования и штрафы. При этом многие из этих положений были приняты конгрессом и имеют статус законов, поэтому неясно, какие именно меры могут быть приняты на уровне президентского указа, отмечает The Washington Post.

Как пишет CNN, подписание указа об отмене Obamacare носит символический характер: новая администрация дала понять, что отмена реформы здравоохранения станет одним из ее главных приоритетов.