Трамп подписал указ об отмене Obamacare
Дональд Трамп издал президентский указ об отмене реформы здравоохранения, проведенной его предшественником Бараком Обамой. Указ был подписан им в течение нескольких часов после инаугурации и стал одним из первых шагов Трампа на посту президента.
Документ предписывает правительственным службам игнорировать некоторые положения, введенные законом об Obamacare — в частности, налоговые требования и штрафы. При этом многие из этих положений были приняты конгрессом и имеют статус законов, поэтому неясно, какие именно меры могут быть приняты на уровне президентского указа, отмечает The Washington Post.
Как пишет CNN, подписание указа об отмене Obamacare носит символический характер: новая администрация дала понять, что отмена реформы здравоохранения станет одним из ее главных приоритетов.
Подписав этот указ в первый день своего президентства, Трамп послал важный сигнал: отмена реформы, которая дала 20 миллионам американцев доступ к здравоохранению, станет одним из его приоритетов (англ. яз.).