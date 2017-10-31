На Украине обстреляли машину Адама Осмаева, его жена убита. В России Осмаева обвиняли в попытках убить Путина и Кадырова

Вечером 30 октября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Адама Осмаева, командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, который участвовал в военных действиях в Донбассе. При нападении погибла жена Осмаева Амина Окуева, которая тоже воевала на Востоке Украины. В июне 2017-го на семью уже покушались, тогда их пытался убить уроженец Чечни с криминальным прошлым Артур Денисултанов. В новом преступлении украинские силовики также усмотрели «российский след» — как и в совершенном 25 октября покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука: Окуева работала его помощницей.

Адама Осмаева подозревали в покушении на Владимира Путина, его жена была известной участницей Евромайдана

Адама Осмаева подозревали в подготовке теракта в Москве 9 мая 2007 года. По данным ФСБ, он вместе с другими злоумышленниками собирался взорвать главу Чечни Рамзана Кадырова. Осмаев уехал из России (он уроженец Грозного, в Москве жил с середины 1990-х), а в последние годы находился на Украине.

В 2012-м Осмаева обвинили в подготовке покушения на Владимира Путина — якобы по заданию чеченского полевого командира Доку Умарова. Россия пыталась добиться его экстрадиции, но получила отказ из-за вмешательства в дело Европейского суда по правам человека, который решил, что в РФ к Осмаеву могут быть применены пытки.

Осмаев и его жена Амина Окуева (она из Одессы, ее настоящее имя — Наталья Никифорова; Окуевой она стала по фамилии второго мужа-чеченца, в 2003-м пожизненно осужденного в РФ) воевали на Востоке Украины на стороне Киева. Окуева родом из Одессы, в 2013–2014 годах была врачом в общественной организации «Самооборона Майдана». В армии числилась фельдшером, но, по словам самой Окуевой, медициной занималась мало, чаще выполняла боевые задачи в качестве снайпера. В 2015-м была награждена орденом «Народный герой Украины».

Амина Окуева Анатолий Степанов / AFP / Scanpix / LETA

Осмаев и Окуева открыто выступали против российских и — отдельно — чеченских властей. Глава республики Рамзан Кадыров обвинял Осмаева и Окуеву в убийствах чеченцев, воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе. По словам Кадырова, Осмаев и Окуева работали на Службу безопасности Украины и ЦРУ.

На Осмаева и Окуеву уже покушались летом 2017 года

1 июня 2017 года Осмаев вместе с женой встречался с человеком, который представился журналистом французской газеты Le Monde Алексом Вернером. Во время беседы, которая велась в автомобиле Осмаева, Вернер достал пистолет и начал стрелять в Осмаева. Окуева открыла ответный огонь и ранила киллера, его задержали. Полиция нашла у него паспорт на имя гражданина Украины Александра Дакара. Издание «Страна.ua» сообщило, что одессит Александр Дакар умер в 2001-м, при этом паспорт был выдан в феврале 2016-го. Киллера опознали как гражданина РФ и уроженца Чечни Артура Денисултанова (позже взявшего фамилию Курмакаев и известного под кличкой Динго). В 1990-е и 2000-е он считался одним из «криминальных авторитетов» Санкт-Петербурга. Украинские издания называли Курмакаева «личным киллером Кадырова», причастным к нескольким преступлениям в странах Европы; сам он в 2009 году говорил «Новой газете», что лично не знаком с Кадыровым.

Курмакаев находится на Украине под стражей. Его покушение на Осмаева и Окуеву следствие трактует как попытку заказного политического убийства. После покушения супругов взяли под усиленную государственную охрану, но незадолго до нападения 30 октября срок ее действия истек, а о его продлении Окуева и Осмаев не просили.

Новое покушение на Осмаева и Окуеву произошло вечером 30 октября под Киевом

Нападение произошло 30 октября около 20:30 у поселка Глеваха под Киевом. По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь по машине, в которой находились Осмаев и Окуева. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, машину обстреляли из кустов около железнодорожного переезда, в узком месте, где Осмаев не смог бы разогнаться. Местные жители рассказали, что, судя по звукам, нападавшие вели огонь очередями, стрельба продолжалась пять-семь секунд. Судя по фото, в машину попало не меньше десяти пуль.

Амина Окуева погибла от ранения в голову. Осмаев получил ранения, но его жизни ничего не угрожает. Он рассказал, что во время нападения находился за рулем. «Все разлеталось вокруг меня, панель вся. Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь [Амине], но ей в голову попали», — сообщил он. Осмаев находится в больнице, его палата под усиленной охраной.

Преступники не задержаны

Сразу после нападения полиция ввела в Киеве, Киевской области и соседних регионах план-перехват «Сирена» — полицейские проверяют все возможные пути отхода преступников. На место происшествия прибыло руководство Национальной полиции Украины и другие специалисты, но задержать преступников пока не удалось; следственные действия продолжаются.

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что у следствия «есть некоторые соображения» и сейчас правоохранители пытаются задержать убийц. Уголовное производство по делу открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, которое расценивается как заказное).

В организации покушения на Украине усмотрели «российский след»

Первым об этом заявил сам Адам Осмаев. Он видит в организации покушения «российский след», как и в покушении 25 октября 2017 года на еще одного оппонента Рамзана Кадырова — депутата Верховной рады от националистической Радикальной партии Игоря Мосийчука. Осмаев не только считает, что эти преступления взаимосвязаны, но и говорит, что их могла осуществить одна и та же группировка. Продолжающий лечение после покушения Мосийчук тоже заявил, что за гибелью Окуевой, которая работала его помощницей, «стоит Кремль». «Мы с Аминой не раз говорили, что люди, близкие к врагу Украины Кадырову, спокойно разъезжают по Киеву. Теперь у нас из-за этого горькая жатва», — заявил депутат.

Схожего мнения придерживаются и украинские силовики, в частности советник главы МВД Антон Геращенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Власти Чечни обвинения в свой адрес никак не комментировали. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов не ответил на звонки «Медузы».