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На Украине обстреляли автомобиль Адама Осмаева, который подозревался в покушении на Путина. Его жена погибла

Антон Геращенко
19:06, 30 октября 2017
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На Украине под Киевом у поселка Глеваха обстреляли автомобиль, в котором находились Адам Осмаев, ранее подозреваемый в покушении на Владимира Путина, и его жена Амина Окуева. Адам Осмаев получил ранение, его жена погибла.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Информацию о смерти Амины Окуевой также подтвердил ее знакомый.

Из чего стреляли по машине, неизвестно.

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Опубликовано Антоном Геращенко 30 октября 2017 г.

1 июня на Осмаева уже было совершено покушение. В него стрелял петербургский чеченец Артур Курмакаев по прозвищу Динго, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Тогда Амине Окуевой удалось выхватить пистолет и ранить нападавшего.

Адам Осмаев в 2012 году обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина. Сюжет о его задержании в Одессе показали по Первому каналу в феврале, незадолго до выборов, на которых Путин шел на третий срок. В итоге Осмаева осудили только за хранение взрывчатых веществ, а обвинения в терроризме сняли. В Россию его выдавать отказались.
В 2014-м Осмаев возглавлял добровольческий батальон имени ичкерийского президента Джохара Дудаева, который воевал в Донбассе. Окуева участвовала в боевых действий вместе с ним. За службу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил Окуевой наградной пистолет, из которого она и стреляла в киллера в июне 2017-го.

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