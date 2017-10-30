На Украине обстреляли автомобиль Адама Осмаева, который подозревался в покушении на Путина. Его жена погибла

На Украине под Киевом у поселка Глеваха обстреляли автомобиль, в котором находились Адам Осмаев, ранее подозреваемый в покушении на Владимира Путина, и его жена Амина Окуева. Адам Осмаев получил ранение, его жена погибла.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Информацию о смерти Амины Окуевой также подтвердил ее знакомый.

Из чего стреляли по машине, неизвестно.

Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожн... Опубликовано Антоном Геращенко 30 октября 2017 г.

1 июня на Осмаева уже было совершено покушение. В него стрелял петербургский чеченец Артур Курмакаев по прозвищу Динго, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Тогда Амине Окуевой удалось выхватить пистолет и ранить нападавшего.