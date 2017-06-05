Киллер из программы «600 секунд» Застрелить Адама Осмаева, который подозревается в покушении на Путина, пытался петербургский чеченец Курмакаев

1 июня в Киеве был тяжело ранен Адам Осмаев — командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, который принимал участие в антитеррористической операции в Донбассе. В России он известен тем, что его обвиняли в попытке покушения на Владимира Путина в 2012 году. Супруга Осмаева Амина Окуева ранила киллера Артура Курмакаева, он находится в больнице. Уроженцу Чечни и человеку с богатым криминальным прошлым грозит до 15 лет лишения свободы. «Медуза» рассказывает, кто такой Артур Курмакаев по прозвищу Динго и какие у него могли быть мотивы покушения на Адама Осмаева.

Адам Осмаев — эмигрант из России, в 2012 году его обвинили в попытке покушения на президента Владимира Путина. Кроме того, его подозревают в попытке теракта в Москве в 2007 году — 10 лет назад ФСБ отчиталась, что ей удалось не допустить взрыв автомобиля на 9 Мая. В том же 2012 году Украина отказала России в экстрадиции Осмаева. В 2014-м он возглавлял добровольческий батальон имени ичкерийского президента Джохара Дудаева. Батальон воевал в Донбассе с сепаратистами на стороне украинских проправительственных сил.

Покушение на Адама Осмаева было совершено 1 июня в его собственной машине. Вместе со своей женой Аминой Окуевой Осмаев встречался с человеком, который представился журналистом французской газеты Le Monde по имени Алекс Вернер. Во время беседы (она велась в автомобиле Осмаева) Вернер достал пистолет и начал стрелять в Осмаева. Окуева открыла ответный огонь и ранила киллера. Полиция нашла у него паспорт на имя гражданина Украины Александра Дакара. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что одессит Александр Дакар умер в 2001 году, при этом паспорт был выдан в феврале 2016 года. Национальная полиция Украины сейчас выясняет, каким образом стрелявший получил эти документы.

Жена Осмаева уже опознала человека, стрелявшего в ее мужа. Она заявила, что нападавший — гражданин России и уроженец Чечни Артур Денисултанов, позже взявший фамилию Курмакаев и известный под кличкой Динго.

В прокуратуре Киева объявили, что задержанный подозревается в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы. 2 июня, спустя день после покушения, глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что киллер уже дает показания. Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк сказал 5 июня «Медузе», что следствие «пока не раскрывает подробности».

Нападавший — известный в Санкт-Петербурге криминальный авторитет. Издание «Руспрес» пишет, что впервые Артур Денисултанов был осужден в 1990 году властями Чечено-Ингушской АССР за вымогательство. Отсидев два года, он уехал в Санкт-Петербург, в 1998 году его обвинили в похищении водителя директора Колпинского пищевого комбината; Денисултанов сбежал в Харьков, откуда его позже вернули в Санкт-Петербург.

По данным «Фонтанки», в 2000 году Денисултанова должны были судить за «похищение человека, вымогательство, неоднократное использование различных подложных документов, а также покушение на жизнь сотрудника милиции». Cпустя несколько месяцев Денисултанова амнистировали взамен на выкуп из чеченского плена российского военнослужащего. В 2001 году он женился на сестре бизнесмена Кияма Курмакаева и взял ее фамилию.

Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго в 2009 году, по данным СМИ, убил бывшего охранника Кадырова, которы… https://t.co/Qk0BqU85tg — ТвіНовини (@ukrtwinews) June 2, 2017

В 1990-е и 2000-е Курмакаев регулярно попадал в криминальные хроники. Его обвиняли, например, в мошенничестве, но так и не стали задерживать. Журналист Александр Невзоров выложил на ютьюб ролик — фрагмент своей программы «600 секунд». В сюжете рассказывалось об угоне семи автомобилей из разных районов Петербурга. Курмакаев в сюжете был назван «представителем группы петербургских чеченцев Артуром»; по словам ведущего, он пришел на программу сам. Курмакаев призвал вернуть угнанные автомобили, чтобы предотвратить «крайние меры».

Невзоров. Из чего делаются киллеры Alexander Nevzorov

Курмакаева подозревали в угрозах , который был убит в 2009 году в Вене. В 2008 году Курмакаева задерживали в Австрии, там он рассказал, что у Рамзана Кадырова был «список врагов», которых нужно уничтожить, в том числе и Исраилова; после депортации в Россию Курмакаев отказался от своих показаний. Украинские издания называли Курмакаева «личным киллером Кадырова», сам он в интервью «Новой газете» говорил, что не знаком с Кадыровым лично.

В 2010 году Курмакаева задержали уже в Санкт-Петербурге; женщина, с которой он находился в близких отношениях, обвинила его в хищении 7,5 миллиона рублей, Курмакаева приговорили к восьми годам заключения. Как он после этого попал на территорию Украины — неизвестно.

Жена Адама Осмаева Амина Окуева рассказала, что всего они встречались с Курмакаевым четыре раза. В интервью изданию «Цензор.нет» она заявила, что Курмакаев вышел с ней на связь 23 мая. Во время интервью представившийся французским журналистом Курмакаев записывал видео и задавал «провокационные вопросы». «[Он пытался] нас вывести на жесткую критику Украины. От него шли такие фразы: „Вас в Украине все равно сольют“, „Вы здесь как разменная монета“, „Как только потеплеют отношения между Украиной и Россией, первым, кого выдадут, — Адама“. Говорил, что ему так в Интерполе сказали», — рассказала Окуева.

Основная версия следствия — политическое заказное убийство. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко сказал, что к покушению могли привести «четкая антипутинская и антироссийская позиция Осмаева». Он также назвал Курмакаева «важным свидетелем по преступлениям Кремля против Украины». Амина Окуева обвиняет в преступлении российские спецслужбы: «кадыровским дилетантам такое не по зубам». В своем фейсбуке она выложила видео, где Рамзан Кадыров якобы называет Осмаева своим личным врагом. Сейчас она и Осмаев находятся под усиленной охраной.