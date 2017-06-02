В Киеве ранен командир батальона имени Джохара Дудаева, обвиняемый в покушении на Путина

УНИАН
06:00, 2 июня 2017
Надежный источник

В Киеве совершено покушение на Адама Осмаева — командира батальона имени Джохара Дудаева. Этот батальон воевал в Донбассе на стороне украинских правительственных сил. В России Осмаева обвиняют в причастности к подготовке покушения на Владимира Путина.

МВД Украины сообщило, что покушение было совершено 1 июня на Кирилловской улице. Нападавший, назвавшийся иностранным журналистом, договорился о встрече с Осмаевым и его женой Аминой Окуевой, которая также воевала в Донбассе против сепаратистов. На встрече преступник четыре раза выстрелил в Осмаева. Окуева открыла ответный огонь и тяжело ранила нападавшего.

У преступника нашли паспорт на имя гражданина Украины Александра Дакара. Осмаеву и Окуевой он представился французским журналистом Алексом Вернером из газеты Le Monde.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что покушение на Осмаева было подготовлено российскими спецслужбами. «Конечно, следствие отработает все возможные версии этого резонансного события, но российский след является очевидным», — сказал Шкиряк.

Адам Осмаев в 2015 году возглавил батальон имени Джохара Дудаева, воевавший с сепаратистами в Донбассе.
В 2012 году Осмаева задержали в Одессе в результате совместной операции Службы безопасности Украины и ФСБ. Его обвиняли в терроризме, но впоследствии эти обвинения на Украине были сняты. Осмаев получил два года и девять месяцев лишения свободы за хранение взрывчатки.
В России Осмаева обвинили в подготовке покушения на Владимира Путина. Россия добивалась выдачи подозреваемого, но процесс экстрадиции был остановлен из-за решения ЕСПЧ по жалобе адвокатов Осмаева. Европейский суд нашел в деле нарушения и пришел к выводу, что в России Осмаев может подвергнуться пыткам.
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