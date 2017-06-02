В Киеве ранен командир батальона имени Джохара Дудаева, обвиняемый в покушении на Путина

В Киеве совершено покушение на Адама Осмаева — командира батальона имени Джохара Дудаева. Этот батальон воевал в Донбассе на стороне украинских правительственных сил. В России Осмаева обвиняют в причастности к подготовке покушения на Владимира Путина.

МВД Украины сообщило, что покушение было совершено 1 июня на Кирилловской улице. Нападавший, назвавшийся иностранным журналистом, договорился о встрече с Осмаевым и его женой Аминой Окуевой, которая также воевала в Донбассе против сепаратистов. На встрече преступник четыре раза выстрелил в Осмаева. Окуева открыла ответный огонь и тяжело ранила нападавшего.

У преступника нашли паспорт на имя гражданина Украины Александра Дакара. Осмаеву и Окуевой он представился французским журналистом Алексом Вернером из газеты Le Monde.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что покушение на Осмаева было подготовлено российскими спецслужбами. «Конечно, следствие отработает все возможные версии этого резонансного события, но российский след является очевидным», — сказал Шкиряк.