В Киеве тяжело ранен Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на Путина. Жена Осмаева едва не застрелила киллера

В центре Киева 1 июня киллер попытался застрелить Адама Осмаева, командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Под видом журналиста французской газеты Le Monde он договорился о встрече с Осмаевым и его женой Аминой Окуевой. По словам Окуевой, это была уже четвертая встреча с «корреспондентом» и за него ручался ее знакомый сотрудник программы «Шустер.Live», поэтому он не вызывал сильных подозрений.

Сев к супругам в машину, «журналист» попросил Осмаева пересесть с водительского сидения на заднее рядом с женой, чтобы вручить им подарок от редакции и сфотографировать их рядом. Он открыл коробку, взял оттуда пистолет «Глок» и открыл огонь по Осмаеву. Тогда Окуева достала наградной пистолет, который ей вручил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, и стала стрелять в ответ. По словам Окуевой, нападавший кричал «Сдаюсь! Сдаюсь! Не стреляйте».

И киллер, и Осмаев находятся в больнице с тяжелыми ранениями. У Осмаева сломаны ключицы, пробиты легкие, пули застряли в позвоночнике. Кроме того, ему прооперировали легкие и печень. У киллера четыре пулевых ранения — ему удалили часть легких.

У киллера нашли паспорт гражданина Украины. По документам его зовут Александр Венусович Дакар, 1958 года рождения. Советник главы МВД Антон Геращенко уверен, что паспорт поддельный. «Уже сейчас мы видим, что паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 года. Заграничный паспорт — 15 февраля 2016 года. Справку об идентификационном коде — 11 февраля 2016 года. Совпадение? Не думаю!» — заявил Геращенко.

По словам советника министра внутренних дел, киллер регулярно ездил в Россию «для получения инструкций из центра». Последний раз на Украину он вернулся в середине мая из Брянской области. Другой советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк тоже считает, что покушение на Осмаева подготовили российские спецслужбы.

Адама Осмаева обвиняли в 2012 году в покушении на премьер-министра России и кандидата в президенты Владимира Путина. За неделю до третьих выборов Путина Первый канал показал сюжет о задержании в Одессе Осмаева, который вместе с сообщниками якобы собирался подорвать кортеж российского премьера.

Осмаева судили на Украине, причем обвинения в терроризме были сняты. В итоге он отсидел около трех лет за хранение оружия. Его предполагаемый сообщник, гражданин Казахстана Илья Пьянзин, также задержанный на Украине, был экстрадирован в Россию и получил 10 лет заключения.

Адам Осмаев также проходил по делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году. Тогда его сочли свидетелем.

В 2015 году Адам Осмаев возглавил батальон имени Джохара Дудаева, который воевал против пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Осмаев сменил на этом посту погибшего комбата Ису Мунаева. Рамзан Кадыров утверждал, что убийство Мунаева организовал Осмаев и его жена. Сейчас этот батальон не принимает участия в военных действиях.