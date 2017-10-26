В Киеве в результате взрыва ранен депутат Верховной Рады. Его соратники уверены, что ему мстят за конфликт с Рамзаном Кадыровым

Игорь Мосийчук — украинский националист, депутат Верховной рады от «Радикальной партии»

Игорь Мосийчук с 1994 года состоял в , а также имел отношение к «Правому сектору» (обе организации запрещены в России как экстремистские). Во время вооруженного конфликта на востоке Украины был заместителем командира добровольческого батальона «Азов». В январе 2014-го, незадолго до бегства Виктора Януковича в Россию, Мосийчук был осужден на шесть лет за подготовку взрыва памятника Владимиру Ленину в Борисполе и подготовку теракта ко Дню независимости 24 августа в Киеве. После Евромайдана Мосийчука освободили и реабилитировали как политического заключенного. Позже избрался в Верховную раду от «Радикальной партии» (ей принадлежит 21 место в парламенте Украины из 422).

В 2015 году генпрокуратура Украины возбудила в отношении Мосийчука уголовное дело о вымогательстве взятки — якобы депутат обещал «договориться» о добыче полезных ископаемых с полицией и экологами — за 100 тысяч гривен (около 215 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). В сентябре 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, но в мае 2016 года Верховный суд Украины признал снятие неприкосновенности незаконным. Летом 2017 года прокуратура заявляла, что изучает новые факты по делу о вымогательстве взятки и осенью снова обратится в Верховный суд.

Вечером 25 октября в Киеве произошел взрыв, два человека погибли, Игорь Мосийчук был ранен

Взрыв произошел около 22:00 у студии Espreso.TV на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. За 20 минут до окончания эфира на телеканале, в котором участвовал Игорь Мосийчук, неизвестные оставили у здания мопед со взрывным устройством, а затем дистанционно привели его в действие, когда депутат вышел из офиса. В результате взрыва погиб охранявший депутата 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук и случайный прохожий — 36-летний юрист Михаил Мормиль.

Видео с камеры наблюдения у студии Espreso.TV Espreso.TV

По словам Игоря Конивца, заведующего стационарным отделением клиники «Борис», куда после взрыва привезли депутата, при взрыве у Мосийчука пострадали конечности и мягкие ткани затылка. «Очень много было осколков, которые мы удалили. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться и он нам помогает в проведении перевязок», — отметил Конивец. Врач добавил, что операция продолжалась до 3 часов ночи, в течение двух недель депутату потребуется еще одна операция по восстановлению кости правой руки.

В 2014 году Мосийчук заявлял, что поддерживает действия террористов, напавших на в Грозном и вступил в публичный конфликт с Рамзаном Кадыровым

В поддержку террористов в 2014 году выступили, помимо Мосийчука, два других депутата Верховной Рады — Юрий Береза и Андрей Левус. После их заявления глава Чечни Рамзан Кадыров призвал возбудить уголовное дело против них и «принять исчерпывающие меры для задержания и доставки в Чечню указанных лиц». СК РФ действительно возбудил против украинских депутатов дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Перепалка Мосийчука и Кадырова после этого продолжилась. В частности, Мосийчук призывал доставить Кадырова на Майдан. В декабре 2014 года появилось видео, где Мосийчук стоит с автоматом на фоне украинских военных и обещает «прийти за Рамзаном в Грозный». Кадыров в ответ на это 10 декабря 2014 года заявил, что Мосийчук — трус и «больной человек», и добавил, что, по всей видимости, украинские силовики скоро «убьют его, если мы не доберемся до него, а скажут, что это сделал Кадыров». Также глава Чечни заявил, что Мосийчук либо попросит прощения у него, либо «ответит по заслугам». СБУ после этого усилила охрану депутата, тот неоднократно заявлял, что угроза его похищения и переправки в Чечню сохраняется.

Мосийчук и его соратники прямо говорят, что покушение на него организовано из России. Силовики такую версию не исключают

В заявлении от первого лица, опубликованном пресс-службой депутата в его фейсбуке, говорится, что заказчики преступления «сидят в Москве». «Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура среди патриотической среды… Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший „Беркут“, в 2013 стоял по другую сторону [защищая Януковича] баррикад. А вчера он погиб, спасая меня — националиста», — говорится в этом заявлении. Соратник Мосийчука по «Радикальной партии» Дмитрий Линько заявил: «Покушение на Мосийчука — это дело рук Кадырова. Сомнений нет!».

На официальной странице украинского МВД в фейсбуке сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»), его будет расследовать главное управление Службы безопасности Украины. При этом следователи проверяют и другие версии, в их числе покушение на Мосийчука по личным или политическим мотивам. Так, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что взрыв «могли совершить российские спецслужбы». Еще один советник главы МВД Украины Иван Варченко считает, что в покушении на Мосийчука мог быть заинтересован Рамзан Кадыров. Заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что сейчас следствие рассматривает несколько версий, среди них — и покушение, организованное российскими спецслужбами.

Российские власти называют обвинения «истерическими»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже отверг обвинения в адрес Рамзана Кадырова и других представителей России. «Как всегда — абсолютно не основанные ни на чем голословные истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и фактически всех, кто занимает хоть какие-то должности в Москве, — прокомментировал эти обвинения Песков. — Очередные проявления, к сожалению, захлестнувшей Украину и Киев русофобии».

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни сказал: «На такое высказывание мы не будем реагировать никак. А как реагировать на полную чушь? Это в их арсенале — чудачить. Вряд ли господин Мосийчук и все придуманные им покушения на самого себя стоят того, чтобы Рамзан Ахматович [Кадыров] и даже я на это как-то реагировали. Думаю, что это очередная провокация c целью привлечь к себе внимание уважаемых людей».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая 26 октября на коллегии регионального МВД, сказал: «Сейчас в Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская Республика, „след Кадырова“ и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали».